Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Verifone
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Публикаций - 46, упоминаний - 61
Verifone упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|INPAS - ИНПАС 107 25
|Ingenico Group - Инженико 29 2
|Google LLC 7177 2
|Panasonic 1175 1
|Panasonic Computer Product Solutions 13 1
|PAX Technology 14 1
|Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
|IBM 3557 1
|Microsoft Corporation 11168 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769300, в очереди разбора - 672984.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769300, в очереди разбора - 672984.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru