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Verifone
СОБЫТИЯ
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|05.08.2013
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«Банк Русский Стандарт» предоставил сети кулинарий-кафе «Братья Караваевы» новые PIN-пады VeriFone
«Банк Русский Стандарт» совместно с поставщиком платежных решений Inpas предоставил сети кулинарий-кафе «Братья Караваевы» PIN-пады нового поколения VeriFone VX820 и оптимизированное программное обеспечение Inpas Unipos. Современные устройства с цветными дисплеями высокого разрешения позволяют размещать красочные заставки на экране платежно
|20.05.2013
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«Инпас» поставит «Сбербанку России» платежные решения VeriFone
ичные и инновационные проекты, включая развитие платежной инфраструктуры в Уральском и Южном Федеральном округах. Согласно условиям контракта, «Инпас» поставит платежные решения производства компании VeriFone — модели линейки VX Evolution. По информации «Инпас», компания занимается поставкой оборудования в «Сбербанк» уже более 15 лет. По мнению специалистов «Инпас», проведенный банком конку
|18.07.2012
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«Инпас» поставит POS-терминалы VeriFone «Московскому Индустриальному Банку»
по итогам тендера выбрана поставщиком POS-терминального оборудования для «Московского Индустриального Банка» (МИнБ). По условиям контракта, «Инпас» поставит банку POS-терминалы серии Vx производства VeriFone, такие как Vx510, Vx670 и Vx810. Как говорится в сообщении «Инпас», итоги апрельского тендера от МИнБ были объявлены в мае, и первые поставки оборудования уже реализованы. Всего, в рам
|16.07.2012
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ЦФТ сертифицировал решение «Лантер» для организации обслуживания карт «Золотая Корона»
ия «Лантер», входящая в группу компаний «Ланит» и являющаяся авторизованным дистрибутором продукции VeriFone и ViVotech на российском рынке, совместно с «Центром Финансовых Технологий» (ЦФТ) вы
|06.12.2011
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«Западно-Сибирский банк Сбербанка России» установил миллионный POS-терминал VeriFone
Компания «Инпас» совместно с «Западно-Сибирским банком Сбербанка России» провела установку миллионного POS-терминала VeriFone на территории России. Терминал установлен в городе Тюмень в магазине бытовой техники и электроники «Эльдорадо». «Миллионный терминал — это некий рубеж, чтобы его достичь, мы работали 1
|15.11.2011
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VeriFone Systems купила европейского поставщика платежных решений Point за $820 млн
Компания VeriFone Systems объявила о приобретении стокгольмской фирмы Point, крупнейшего в Северной Ев
|24.11.2010
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«Инпас» поставила 4-тысячный POS-терминал VeriFone для «Ханты-Мансийского Банка»
том, что в ноябре этого года «Ханты-Мансийский Банк» установил 4-тысячный POS-терминал производства VeriFone в Сургуте. На сегодняшний день сотрудничество «Ханты-Мансийского Банка» и компании «
|10.06.2010
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Inpas International внедряет бесконтактные устройства VeriFone в розничной сети Tesco в Венгрии
та подразумевает поставки POS-терминального оборудования во все крупные супермаркеты страны. В рамках данного проекта до конца года Inpas International поставит около 2,5 тыс. бесконтактных устройств VeriFone с программным обеспечением Inpas. Как отмечается, на сегодняшний день Tesco владеет крупными сетями гипермаркетов в Венгрии, Польше, Чехии и Словакии. Компания инвестировала более 1,5
|27.04.2010
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Inpas продвигает POS-терминалы VeriFone на рынках Венгрии и Чехии
as International провела в Будапеште семинар, где представила новую линейку POS-терминалов компании VeriFone. В качестве партнеров прошедшего мероприятия выступили компании VeriFone и Ge
|09.12.2009
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Олег Шкинев: Сборка POS-терминалов в России изменит эквайринговый бизнес
CNews: В силу каких причин было принято решение о сборке терминалов VeriFone в России? Олег Шкинев: Глобальных причин было две. Первая и основная – возможность о
|12.11.2009
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Inpas начала сборку POS-терминалов VeriFone
Компания Inpas получила официальное одобрение от компании VeriFone на сборку POS-терминалов в России. В апреле 2009 г. Inpas открыла проект по производству терминального оборудования. Специалистами Inpas за прошедшие 8 месяцев были освоены методы пром
|18.06.2009
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Терминалы VeriFone используются для оплаты штрафа ГИБДД
Компания «Инпас» (ITG Group) в рамках долгосрочного сотрудничества поставила «Банку Москвы» платежные терминалы Vх 610. Это мобильные терминалы VeriFone Vx610, отличающиеся высокой скоростью работы со сложными приложениями, надежностью и безопасностью, говорится в сообщении «Инпас». C 2009 г. такие терминалы получили применение в проек
|25.05.2009
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«Инпас» анонсировал новое решение для бесконтактных платежей от VeriFone
Компания «Инпас» (ITG Group) представила новое plug-and-play решение QX 1000 производства VeriFone Holdings для организации приема бесконтактных платежей по картам. Данное решение поз
|03.11.2000
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Palm и VeriFone создадут платежную систему для мобильной коммерции
В среду VeriFone (подразделение Hewlett-Packard) и
|13.09.2000
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RRC представила новое поколение POS-терминалов HP/VeriFone на российский рынок
омпания RRC - дистрибутор в России и СНГ абонентского и сетевого телекоммуникационного оборудования ведущих производителей - представила на российский рынок новое поколение POS-терминалов от компании VeriFone. В новую модель HP/VeriFone - терминал OMNI-3350 закладывались особенности, рассматриваемые в качестве базовых в спецификации EMV-2000, принятие которой запланировано на ноябрь
Verifone и организации, системы, технологии, персоны:
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
|Из рук в руки - irr.ru 73 1
|InformationWeek 241 1
|Forbes - Форбс 1002 1
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