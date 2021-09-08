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Verifone


08.09.2021 Исправленные уязвимости в POS-терминалах PAX могли использоваться в мошеннических операциях 1
16.07.2018 Inpas представила новый дизайн экранов POS-терминалов 1
22.05.2018 Panasonic представил решение для автономных мобильных POS-терминалов 2
12.10.2017 Банк «Русский Стандарт» начал сотрудничество с сервисом «Прими Карту!» 1
09.08.2016 Россиян обвинили во взломе одной из популярнейших в мире платежных систем 1
05.06.2015 Reuters: Инновационный сервис Apple оказался не нужен 1
26.05.2015 30% россиян в 2018 г. будут оплачивать покупки мобильным телефоном 1
10.10.2014 ACI Worldwide, Blue Coat Systems, F5 Networks и Google присоединились к экосистеме SafeNet по защите данных 1
05.03.2014 «Лантер» в 2013 г. увеличил выручку по сервисному направлению на 220% 1
13.01.2014 Холдинг ITG увеличивает свою рыночную стоимость покупкой новой компании – «Транзакционные системы» 5
24.12.2013 Inpas установила свыше 50 тыс. поворотных подставок Tailwind Solutions для POS-терминального оборудования 1
12.12.2013 Новый бесконтактный PIN-пад PAX S200 готов к продажам в России 1
07.11.2013 «Банк Русский Стандарт» приступил к выпуску чиповых карт American Express 1
22.10.2013 Scheidt & Bachmann и Inpas представили совместное решение с сервисом регистрации покупок 1
09.07.2013 Банк «Зенит» и Inpas сертифицировали ПО Unipos по стандартам Visa и MasterCard 1
20.05.2013 «Инпас» поставит «Сбербанку России» платежные решения VeriFone 1
05.03.2013 Inpas поставит POS-терминальное оборудование для UCS 1
28.12.2012 «Инпас» в течение трех лет будет поставщиком POS-терминалов для ВТБ24 1
05.12.2012 В Москве запущены первые мультимедийные такси 1
20.08.2012 «Банк Русский Стандарт» вновь подтвердил соответствие требованиям стандарта PCI DSS 1
14.08.2012 Обновленное EMV-ядро Vx EMV 1.1 от «Инпас» сертифицировано EMVCo 1
18.07.2012 «Инпас» поставит POS-терминалы VeriFone «Московскому Индустриальному Банку» 1
16.07.2012 ЦФТ сертифицировал решение «Лантер» для организации обслуживания карт «Золотая Корона» 1
10.07.2012 «Инпас» займется поставкой POS-терминалов для «Банка Москвы» 1
24.01.2012 Motorola Solutions представила новые разработки для сферы розничной торговли 1
06.12.2011 «Западно-Сибирский банк Сбербанка России» установил миллионный POS-терминал VeriFone 1
15.11.2011 VeriFone Systems купила европейского поставщика платежных решений Point за $820 млн 1
28.03.2011 Google превратит Android-смартфоны в кредитные карты 1
23.12.2010 «Инпас» выполняет новые поставки карт и терминалов в Грузию и Армению 1
24.11.2010 «Инпас» поставила 4-тысячный POS-терминал VeriFone для «Ханты-Мансийского Банка» 1
03.11.2010 RSA выпустила новое решение для комплексной защиты данных 1
28.06.2010 29 сентября в Будапеште откроется IV международный банковский форум «Inpas-Event 2010» 1
23.06.2010 «Инпас» продвигает эквайринговое оборудование на рынках Туркмении, Грузии и Киргизии 1
22.06.2010 29 сентября в Будапеште откроется IV международный банковский форум «Inpas-Event 2010» 1
10.06.2010 Inpas International внедряет бесконтактные устройства VeriFone в розничной сети Tesco в Венгрии 1
27.04.2010 Inpas продвигает POS-терминалы VeriFone на рынках Венгрии и Чехии 1
16.02.2010 «Инпас» выиграла тендер «Банка Москвы» на поставку терминального оборудования 1
09.12.2009 Олег Шкинев: Сборка POS-терминалов в России изменит эквайринговый бизнес 5
12.11.2009 Inpas начала сборку POS-терминалов VeriFone 3
21.10.2009 Сергей Калмыков: Новым рынкам нужны легкие и гибкие продукты 1

Публикаций - 46, упоминаний - 61

Verifone упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

INPAS - ИНПАС 107 25
Ingenico Group - Инженико 29 2
Google LLC 7177 2
Panasonic 1175 1
Panasonic Computer Product Solutions 13 1
PAX Technology 14 1
Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
IBM 3557 1
Microsoft Corporation 11168 1
Бинбанк 184 1
Русский стандарт Банк 302 1
Hyatt Hotels and Resorts - Хаятт 4 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
MIL-STD, MIL-SPEC - United States Military Standard - Система стандартов министерства обороны США 152 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 275 1
Kensington lock 119 1
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 582 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 929 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 289 1
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 33 1
Google Android 10751 3
Microsoft Windows 10 6676 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 1
Panasonic Toughpad FZ - серия защищенных планшетов 18 1
Apple iPhone 6 547 1
Google Android M - Google Android 6 Marshmallow 113 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5143 1
Java - Язык программирования 1180 1
INPAS UniPOS Terminal 4 1
ФИТ PayQR платежный сервис 7 1
Ingenico iCMP - Ingenico iSMP - платежный терминал 3 1
Мякишева Марина 84 2
Kaempfer Jan - Кэмпфер Ян 10 1
Krebs Brian - Кребс Брайан 45 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 21
Украина 3398 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 4
Европа 3788 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 3
Казахстан - Республика 2650 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 2
Россия - ПФО - Казань 1522 2
Восточная Европа 1691 1
Европа Западная 618 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Европа Центральная 106 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Франция - Французская Республика 2143 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Япония 2811 1
Бразилия - Федеративная Республика 1131 1
Великобритания - Лондон 828 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
Retail Business Technology Expo 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769300, в очереди разбора - 672984.
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