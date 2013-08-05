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Verifone

СОБЫТИЯ

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05.08.2013 «Банк Русский Стандарт» предоставил сети кулинарий-кафе «Братья Караваевы» новые PIN-пады VeriFone

«Банк Русский Стандарт» совместно с поставщиком платежных решений Inpas предоставил сети кулинарий-кафе «Братья Караваевы» PIN-пады нового поколения VeriFone VX820 и оптимизированное программное обеспечение Inpas Unipos. Современные устройства с цветными дисплеями высокого разрешения позволяют размещать красочные заставки на экране платежно
20.05.2013 «Инпас» поставит «Сбербанку России» платежные решения VeriFone

ичные и инновационные проекты, включая развитие платежной инфраструктуры в Уральском и Южном Федеральном округах. Согласно условиям контракта, «Инпас» поставит платежные решения производства компании VeriFone — модели линейки VX Evolution. По информации «Инпас», компания занимается поставкой оборудования в «Сбербанк» уже более 15 лет. По мнению специалистов «Инпас», проведенный банком конку
18.07.2012 «Инпас» поставит POS-терминалы VeriFone «Московскому Индустриальному Банку»

по итогам тендера выбрана поставщиком POS-терминального оборудования для «Московского Индустриального Банка» (МИнБ). По условиям контракта, «Инпас» поставит банку POS-терминалы серии Vx производства VeriFone, такие как Vx510, Vx670 и Vx810. Как говорится в сообщении «Инпас», итоги апрельского тендера от МИнБ были объявлены в мае, и первые поставки оборудования уже реализованы. Всего, в рам
16.07.2012 ЦФТ сертифицировал решение «Лантер» для организации обслуживания карт «Золотая Корона»

ия «Лантер», входящая в группу компаний «Ланит» и являющаяся авторизованным дистрибутором продукции VeriFone и ViVotech на российском рынке, совместно с «Центром Финансовых Технологий» (ЦФТ) вы
06.12.2011 «Западно-Сибирский банк Сбербанка России» установил миллионный POS-терминал VeriFone

Компания «Инпас» совместно с «Западно-Сибирским банком Сбербанка России» провела установку миллионного POS-терминала VeriFone на территории России. Терминал установлен в городе Тюмень в магазине бытовой техники и электроники «Эльдорадо». «Миллионный терминал — это некий рубеж, чтобы его достичь, мы работали 1
15.11.2011 VeriFone Systems купила европейского поставщика платежных решений Point за $820 млн

Компания VeriFone Systems объявила о приобретении стокгольмской фирмы Point, крупнейшего в Северной Ев
24.11.2010 «Инпас» поставила 4-тысячный POS-терминал VeriFone для «Ханты-Мансийского Банка»

том, что в ноябре этого года «Ханты-Мансийский Банк» установил 4-тысячный POS-терминал производства VeriFone в Сургуте. На сегодняшний день сотрудничество «Ханты-Мансийского Банка» и компании «
10.06.2010 Inpas International внедряет бесконтактные устройства VeriFone в розничной сети Tesco в Венгрии

та подразумевает поставки POS-терминального оборудования во все крупные супермаркеты страны. В рамках данного проекта до конца года Inpas International поставит около 2,5 тыс. бесконтактных устройств VeriFone с программным обеспечением Inpas. Как отмечается, на сегодняшний день Tesco владеет крупными сетями гипермаркетов в Венгрии, Польше, Чехии и Словакии. Компания инвестировала более 1,5

27.04.2010 Inpas продвигает POS-терминалы VeriFone на рынках Венгрии и Чехии

as International провела в Будапеште семинар, где представила новую линейку POS-терминалов компании VeriFone. В качестве партнеров прошедшего мероприятия выступили компании VeriFone и Ge
09.12.2009 Олег Шкинев: Сборка POS-терминалов в России изменит эквайринговый бизнес

CNews: В силу каких причин было принято решение о сборке терминалов VeriFone в России? Олег Шкинев: Глобальных причин было две. Первая и основная – возможность о
12.11.2009 Inpas начала сборку POS-терминалов VeriFone

Компания Inpas получила официальное одобрение от компании VeriFone на сборку POS-терминалов в России. В апреле 2009 г. Inpas открыла проект по производству терминального оборудования. Специалистами Inpas за прошедшие 8 месяцев были освоены методы пром
18.06.2009 Терминалы VeriFone используются для оплаты штрафа ГИБДД

Компания «Инпас» (ITG Group) в рамках долгосрочного сотрудничества поставила «Банку Москвы» платежные терминалы Vх 610. Это мобильные терминалы VeriFone Vx610, отличающиеся высокой скоростью работы со сложными приложениями, надежностью и безопасностью, говорится в сообщении «Инпас». C 2009 г. такие терминалы получили применение в проек
25.05.2009 «Инпас» анонсировал новое решение для бесконтактных платежей от VeriFone

Компания «Инпас» (ITG Group) представила новое plug-and-play решение QX 1000 производства VeriFone Holdings для организации приема бесконтактных платежей по картам. Данное решение поз
03.11.2000 Palm и VeriFone создадут платежную систему для мобильной коммерции

В среду VeriFone (подразделение Hewlett-Packard) и
13.09.2000 RRC представила новое поколение POS-терминалов HP/VeriFone на российский рынок

омпания RRC - дистрибутор в России и СНГ абонентского и сетевого телекоммуникационного оборудования ведущих производителей - представила на российский рынок новое поколение POS-терминалов от компании VeriFone. В новую модель HP/VeriFone - терминал OMNI-3350 закладывались особенности, рассматриваемые в качестве базовых в спецификации EMV-2000, принятие которой запланировано на ноябрь


Публикаций - 62, упоминаний - 72

Verifone и организации, системы, технологии, персоны:

ITG Group - INPAS - ИНПАС 131 32
ITG Group - INLINE Technologies Group 120 10
Ingenico Group - Инженико 50 9
PAX Technology - PAX Global Technology 28 6
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 231 5
Dell EMC 5180 4
Google LLC 12690 4
Diebold Nixdorf - Диболд Селф-Сервис СНГ - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 162 4
ITG - Алиот - Alioth 42 3
Oracle Corporation 7074 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 3
HP - Hewlett-Packard 3662 3
Thales - Gemalto 189 3
Ланит - Лантер 37 3
Peak Systems - Пик Системз 26 2
ITG TrSYS - Transaction Systems - ТРСИС - Транзакционные Cистемы 5 2
Hypercom 15 2
Softline - Инверсум 8 2
Apple Inc 13156 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Softline - Софтлайн 3743 2
HP Inc. 5883 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 367 2
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 321 2
Adobe Systems 1597 2
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 178 2
Штрих-М НТЦ 65 2
ЦФТ - Золотая Корона 362 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - Blue Coat Systems 61 1
SmartLabs - СмартЛабс 44 1
Softline Projects - Софтлайн проекты 40 1
iiko - айко 62 1
Motorola Inc 1156 1
FalconStor Software 9 1
HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 469 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 1
Verizon Business 14 1
Maykor - PST Company 10 1
ViVOtech 2 1
Thales e-Security 9 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 9
Visa International 1993 7
Русский стандарт Банк 509 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 4
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 4
American Express - Amex 338 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
McDonald’s - Макдоналдс 220 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
ВТБ - ВТБ24 671 2
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 69 1
Petrol 5 1
ПриватБанк - PrivatBank 197 1
Банк Казани - КБЭР - Коммерческий Банк Экономического Развития 22 1
Hyatt Hotels and Resorts - Hyatt Regency - Хаятт Ридженси 24 1
Tesco 84 1
Нефтьмагистраль ТД - Братья Караваевы - сеть кулинарных лавок 2 1
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 1
FinExtra Group - Финекстра 9 1
Синдика ХК - Старбакс 4 1
КИКБ - Киргизский инвестиционный кредитный банк - Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк - KICB - Kyrgyz Investment and Credit Bank 1 1
MBank - КБ Кыргызстан - Коммерческий банк Кыргызстан 12 1
Такси 991 1 1
ITG Investment Research - Investment Technology Group 2 1
Nordic Capital 3 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 1
Евросеть 1421 1
Renault Groupe 166 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 143 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 1
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 111 1
JCB International 146 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 90 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Правительство Туркмении - Кабинет министров Туркмении - органы государственной власти 17 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
NRF - National Retail Federation - Национальная федерация розничной торговли - Национальная федерация ритейлеров США 23 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 42
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 19
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 438 11
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 10
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 10
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 8
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1425 8
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1657 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 7
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 6
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2316 6
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 5
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 997 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 5
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Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 4
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 3
RSA - Rivest, Shamir и Adleman - Криптографический алгоритм с открытым ключом 377 3
СУБД - OLTP - Online Transaction Processing - Транзакционная система - Обработка транзакций в реальном времени 276 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 3
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 3
Бесконтактный датчик - Бесконтактная карта - Сенсорный выключатель - Proximity sensor, card - Проксимити карты 216 2
root-доступ - рутинг - процесс получения прав суперпользователя 218 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 2
Verifone - VX Evolution 11 6
ITG Group - INPAS UniPOS Terminal 10 5
ITG Group - INPAS OmniPOS 5 4
Google Android 15244 4
Apple Pay 519 3
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 179 3
Visa payWave 78 3
Microsoft Windows 16882 2
Apple iPhone 6 4861 2
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 55 2
NXP Mifare - торговая марка семейства бесконтактных смарт-карт 91 1
Luxsoft - ФИТ - FIT - PayQR - платежный сервис 9 1
Microsoft Windows Embedded 208 1
Sony Playstation Portable - Sony PSP 666 1
ICE - Intercontinental Exchange - NYSE American - American Stock Exchange Networking Index (AMEX) 57 1
HP - palmOne - Palm Pilot 65 1
Ланит Смотритель-банкомат 3 1
ITG Group - INPAS Card Master - INPAS Application Master 1 1
FreePik 1841 1
ПриватБанк - iPay 13 1
Cisco Unified IP Phones - Cisco CP - Cisco DX - серия IP-телефонов 60 1
Oracle Mobile Sales Assistant - Oracle Mobile Field Service - Oracle Retail Mobile POS - Oracle Retail Mobile Point-of-Service 9 1
DLS Smart Purchase 1 1
ID Tech - ViVOpay 1 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Microsoft Windows 10 1938 1
Microsoft Office 4170 1
Intel Core - Семейство процессоров 1251 1
Oracle Java - язык программирования 3469 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 1
JavaScript - JS - язык программирования 1425 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 427 1
Google Android 6 - Android M - Android Marshmallow 240 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 1
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 126 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 1
Coinhive - майнер - сервис криптовалютного майнинга 22 1
Шкинев Олег 5 3
Мякишева Марина 84 2
Шпет Александр 23 2
Коробов Илья 7 2
Виноградова Елена 5 1
Сидоров Константин 15 1
Sangeeta Anand - Сангита Ананд - Санджита Ананд 3 1
Савельев Евгений 4 1
Бубнов Дмитрий 8 1
Орешков Сергей 1 1
Горбацевич Павел 1 1
Марков Глеб 7 1
Abrams Robin - Абрамс Робин 3 1
Сашин Геннадий 10 1
Holland Nick - Холланд Ник 2 1
Ковалев Илья 2 1
Conrado Eduardo - Конрадо Эдуардо 1 1
Кругликов Владимир 1 1
Онопченко Владимир 1 1
Вааг Игорь 20 1
Чистоходова Светлана 1 1
Кожевников Андрей 1 1
Александров Павел 1 1
Чертихин Евгений 1 1
Пекшев Илья 1 1
Дягилев Василий 84 1
Krebs Brian - Кребс Брайан 60 1
Емельянова Инна 22 1
Арефьев Андрей 72 1
Глазачев Иван 27 1
Савин Александр 15 1
Пелин Андрей 5 1
Варивода Владимир 14 1
Калмыков Сергей 24 1
Мальцев Сергей 14 1
Агафонов Андрей 19 1
Ивачев Артем 2 1
Хомутов Никита 13 1
Webster Mike - Вебстер Майк 13 1
Kaempfer Jan - Кэмпфер Ян 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 31
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 8
Венгрия 855 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 7
Украина 7928 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 6
Европа 24964 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 6
Туркмения - Туркменистан 456 5
Казахстан - Республика 6048 4
Франция - Французская Республика 8177 4
Венгрия - Будапешт 116 4
Грузия 1332 4
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 3
Ближний Восток 3154 3
Болгария - Республика 799 3
Румыния 753 3
Япония 13807 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 2
США - Нью-Йорк 3180 2
Африка - Африканский регион 3641 2
Великобритания - Лондон 2432 2
Турция - Турецкая республика 2620 2
Чехия - Чешская Республика 1349 2
Узбекистан - Республика 2005 2
Эстония - Эстонская Республика 764 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 2
Латвия - Латвийская Республика 836 2
Литва - Литовская Республика 673 2
Хорватия - Республика 287 2
Турция - Анталья 31 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Армения - Республика 2449 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Швеция - Королевство 3782 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 40
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 18
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 9
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 5
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл - МАЗК - многофункциональный автозаправочный комплекс 671 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 2
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1127 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 2
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 447 2
Вертикальный рынок - Vertical Market - рынок, охватывающий группу компаний и клиентов, которые связаны между собой в определенной нише. 97 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 2
Экономический эффект 1342 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 2
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 971 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1074 1
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