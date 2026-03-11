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Luxsoft ФИТ FIT PayQR платежный сервис

Luxsoft - ФИТ - FIT - PayQR - платежный сервис

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


11.03.2026 Сбербанк лишили права использовать бренд SberPay QR. Ему придется выплатить почти 1,5 миллиарда компенсации 2
09.08.2024 Со Сбербанка требуют 3 миллиарда за чужой товарный знак 2
10.01.2017 Группа ВТБ отбирает стартапы «Сколково» для сотрудничества 1
18.12.2015 Eset готова сотрудничать с российскими стартапами в сфере ИБ 1
06.10.2015 PayQR заплатит 3 млн руб. тому, кто взломает платежный QR-код 1
22.07.2015 PayQR поможет оплачивать квитанции ЖКХ и ГИБДД с помощью телефона без комиссий 2
26.05.2015 30% россиян в 2018 г. будут оплачивать покупки мобильным телефоном 1
25.02.2015 Разработчик сервиса бесконтактных мобильных платежей PayQR стал резидентом «Сколково» 1
11.08.2014 PayQR — мобильное приложение для оплаты покупок с помощью QR-кодов 1

Публикаций - 9, упоминаний - 12

Luxsoft и организации, системы, технологии, персоны:

СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 2
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 114 1
Comply - Комплай 12 1
Workle - Воркл 15 1
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Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Евросеть 1421 2
Синдика ХК - Старбакс 4 1
Бэби Сикрет Групп - Беби Сикрет Групп - Babysecret 1 1
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 77 1
РИБ РНКО 3 1
Patentus - Патентус 4 1
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ВТБ - Почта Банк 514 1
Visa International 1993 1
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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