Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166839
ИКТ 13009
Организации 10207
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3383
Системы 24944
Персоны 70856
География 2722
Статьи 1507
Пресса 1178
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2548
Мероприятия 842

Пелин Андрей



27.01.2025 Директором «Атол Онлайн» и «Атол Pay» назначен Андрей Пелин 1
14.05.2019 Банк «Открытие» предложил предпринимателям эквайринг по ставке от 0,99% 1
12.10.2017 Банк «Русский Стандарт» начал сотрудничество с сервисом «Прими Карту!» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Пелин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

PAX Technology - PAX Global Technology 25 1
Verifone 61 1
ITG Group - INPAS - ИНПАС 127 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Русский стандарт Банк 442 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1534 2
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Installment plan 443 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5036 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2306 1
Apple iPhone 6 4862 1
Apple Pay 490 1
Емельянова Инна 21 1
Животягин Сергей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144407 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48039 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10947 2
Аренда 2421 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24104 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 608 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10958 1
ТСП - Торгово-сервисные предприятия 31 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336925, в очереди разбора - 772195.
Создано именных указателей - 166839.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Где смотреть фильмы и сериалы в 2025 году: лучшие онлайн-кинотеатры

Зачем нужны стабилизаторы: 5 лучших гимбалов для мобильной съемки

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще