«Атол Онлайн» запустил интеграцию с ГИИС ДМДК: новый шаг к соблюдению законодательства в сфере оборота драгоценных металлов

«Атол Онлайн» объявил об интеграции облачных касс с Государственной интегрированной информационной системой контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней (ГИИС ДМДК). Это позволяет предпринимателям уже сейчас работать в соответствии с новыми требованиями законодательства. Об этом CNews сообщили представители «Атол».

ГИИС ДМДК — это важный шаг в обеспечении прозрачности и контроля за оборотом драгоценных металлов и камней на всех этапах их обращения. Вступление в силу новых требований, подчеркивает необходимость для бизнеса адаптироваться к изменяющимся условиям и поддерживать высокие стандарты compliance.

Андрей Пелин, директор бизнес-единиц «Атол Онлайн» и Атол Pay: «Запуск интеграции с ГИИС ДМДК является важным этапом для компании и наших клиентов. Мы стремимся обеспечить максимальную прозрачность и соответствие законодательству в сфере оборота драгоценных металлов. «Атол Онлайн» продолжит развивать свои решения, чтобы помогать клиентам быстро и безболезненно адаптироваться к новым требованиям, обеспечивая надежность и безопасность операций».