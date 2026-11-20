Индексная книга (каталог) CNews*
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Агафонов Андрей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 20, упоминаний - 21
Агафонов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 1
|Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 270 1
|Солнцев Кирилл 2 1
|Емельянников Михаил 40 1
|Михайлов Евгений 18 1
|Хазов Артем 15 1
|Ференец Вадим 29 1
|Кондрашин Михаил 22 1
|Демурджян Юлий 5 1
|Гребенюк Алексей 11 1
|Бажин Андрей 12 1
|Скородумов Борис 6 1
|Камбаров Андрей 3 1
|Кириллов Артем 6 1
|Пекшев Илья 1 1
|Айдемиров Хияс 6 1
|Кирсанова Светлана 70 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 490 1
|Семенов Александр 170 1
|Дружинин Евгений 22 1
|Богаткин Алексей 32 1
|Соколов Максим 27 1
|Михайлов Александр 59 1
|Головачев Михаил 20 1
|Башлыков Михаил 23 1
|Шигапов Антон 10 1
|Трофимов Дмитрий 45 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8709 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4327 1
|НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 514 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487578, в очереди разбора - 721185.
Создано именных указателей - 204711.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487578, в очереди разбора - 721185.
Создано именных указателей - 204711.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.