Спецпроекты

«Лантер» и Osmi Cards перевели карты лояльности в формат NFC

Ритейл Розница

«Лантер» (входит в группу «Ланит») и Osmi Cards запустили программу лояльности на технологии VAS (Value Added Services) с поддержкой Apple VAS и Google Smart Tap. Компании перевели карты лояльности сети бутиков мужской одежды Frame Moscow в формат NFC.

Чтобы воспользоваться программой лояльности, клиенту достаточно поднести смартфон к NFC-ридеру, интегрированному с кассой предприятия. Приложение автоматически находит необходимую карту лояльности и показывает ее на экране для подтверждения операции. Идентификация клиента осуществляется с использованием технологии Face ID или Touch ID. Информация с номером карты лояльности передается в CRM-систему предприятия для формирования индивидуальных условий покупки в соответствии со статусом клиента и накопленными бонусами. Покупка совершается при помощи платежных систем Apple Pay или Google Pay.

Ключевое преимущество внедряемого решения – автоматический выбор требуемой карты лояльности. Среднее количество карт лояльности в электронном кошельке жителя мегаполиса превышает 10 единиц, автоматический выбор позволяет сократить время обслуживания клиента на 3-5 секунд и значительно упростить процесс покупки.

Коммерческий директор «Лантер» Андрей Агафонов сказал: «Наша компания является первооткрывателем бесконтактных технологий оплаты для российского рынка. Мы рады предложить расширение очень популярной бесконтактной технологии и на системы лояльности. Решение не потребовало интеграции ридера с кассовым оборудованием клиента, что очень удобно с точки зрения скорости внедрения и простоты распространения».

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