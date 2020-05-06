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«Лантер» обеспечил бесконтактную оплату проезда банковскими картами на всех станциях Новосибирского метрополитена

Интеграция Инфраструктура

«Лантер» (входит в группу компаний «Ланит») обеспечила каждый вестибюль всех 13 станций Новосибирского метрополитена возможностью бесконтактной оплаты проезда банковскими картами.

Первые турникеты с возможностью бесконтактной оплаты проезда появились в Новосибирском метрополитене в 2016 г. За последние три года число оплачиваемых поездок с помощью банковских карт увеличилось вдвое.

Для оплаты можно использовать бесконтактные банковские карты с поддержкой технологий Mastercard Paypass/Visa Paywave и другие устройства (например, часы или смартфон). Карту или устройство необходимо приложить к считывающему устройству (ридеру) на специально оборудованном турникете. Технологии Mastercard PayPass/Visa Paywave позволяют списать до 1 тыс. руб. без авторизации через PIN-код. Безопасность совершения операций обеспечивается сертифицированными платежными системами Mastercard и Visa.

Новосибирск – второй город в России после Санкт-Петербурга, где в метрополитене бесконтактная оплата проезда банковской картой доступна на всех станциях. По объему пассажиропотока метрополитен Новосибирска занимает третье место в России, уступая только Москве и Санкт-Петербургу.

Агафонов Андрей, коммерческий директор компании «Лантер», сказал: «Применение технологии бесконтактной оплаты банковскими картами в транспорте имеет несколько преимуществ, как для пассажиров, так и метрополитена. Во-первых, пассажирам не надо стоять в очереди за жетонами в кассы в час-пик. Во-вторых, можно использовать одну и ту же банковскую карту как для оплаты покупок в магазинах, так и в качестве проездного билета. Использование технологии также разгружает кассы перевозчика и существенно уменьшает его операционные издержки. Новосибирский метрополитен в среднем обеспечивает перевозку 227 тыс. пассажиров в сутки, и уже более 20% из них перешли на безналичный способ оплаты проезда, что является отличным показателем».

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