Получите все материалы CNews по ключевому слову
Айдемиров Хияс
СОБЫТИЯ
Айдемиров Хияс и организации, системы, технологии, персоны:
|Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 670 1
|Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 259 1
|Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
|Рустамов Рустам 513 1
|Степанюк Михаил 77 1
|Дружинин Евгений 22 1
|Михайлов Александр 44 1
|Башлыков Михаил 23 1
|Агафонов Андрей 19 1
|Емельянников Михаил 40 1
|Уколова Мария 7 1
|Хазов Артем 15 1
|Ференец Вадим 29 1
|Кондрашин Михаил 22 1
|Демурджян Юлий 5 1
|Гребенюк Алексей 11 1
|Бажин Андрей 12 1
|Скородумов Борис 6 1
|Камбаров Андрей 3 1
|Кириллов Артем 6 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1405857, в очереди разбора - 733425.
Создано именных указателей - 186729.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.