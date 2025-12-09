Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186729
ИКТ 14475
Организации 11231
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26478
Персоны 80489
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1262
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2742
Мероприятия 878

Айдемиров Хияс


СОБЫТИЯ


09.12.2025 «Гравитон» разработал собственную интеллектуальную сетевую карту 1
08.08.2023 Spacebit и «Ред софт» подтвердили совместимость продукта X-Config с российской операционной системой «Ред ОС» 1
20.12.2022 Merlion стала официальным дистрибьютором ИБ-продуктов Spacebit 1
24.11.2022 Axoft заключила договор с ИБ-разработчиком Spacebit 1
02.12.2021 «Крок» и Spacebit стали партнерами 1
07.03.2008 Как охраняют банки? Секреты ИБ-спецов 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Айдемиров Хияс и организации, системы, технологии, персоны:

Информзащита - Spacebit - Спейсбит 20 4
Крок - Croc 1814 2
Finjan Holdings - Finjan Software 23 1
Черус 22 1
Dr.Web - Доктор Веб 1276 1
Cisco Systems 5222 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 1
IBM - International Business Machines Corp 9551 1
Ред Софт - Red Soft 995 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2252 1
Информзащита 852 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 188 1
Acronis - Акронис 459 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 905 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 385 1
Trend Micro 629 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 350 1
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 471 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 499 1
Цифровые активы 148 1
Radware 60 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1510 1
Associates Distribution 11 1
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 260 1
Stins Coman - Стинс Коман - Стинс Коман Корпорейшн - Стинс Коман Интегрированные Решения 108 1
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 110 1
Forcepoint - Websense 125 1
Hypercom 14 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 670 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 259 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5228 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3362 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6271 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 344 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 214 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31729 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4775 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73153 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27177 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57332 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34007 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23154 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31957 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8728 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12323 2
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 890 2
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 427 2
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2299 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18124 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1899 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2103 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12373 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3952 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7628 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25696 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4153 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11457 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15001 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16692 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6684 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 757 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9782 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1453 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1032 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4559 1
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 602 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2444 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  734 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7743 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5867 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13632 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5671 1
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 875 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4144 1
RSA - Rivest, Shamir и Adleman - Криптографический алгоритм с открытым ключом 370 1
Информзащита - Spacebit - X-Config 13 3
Информзащита - Spacebit - X-Control 10 3
Linux OS 10891 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1303 1
Dr.Web Enterprise Security Suite 148 1
Red Hat RPM - Package Manager 180 1
Trend Micro Mobile Network Security 9 1
Forcepoint - Websense CPS - Websense Content Protection Suite 2 1
Linux Standard Base - LSB - ISO/IEC 23360 LSB - стандарт дистрибутивов Linux 57 1
Trend Micro OfficeScan 21 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 161 1
Рустамов Рустам 513 1
Степанюк Михаил 77 1
Дружинин Евгений 22 1
Михайлов Александр 44 1
Башлыков Михаил 23 1
Агафонов Андрей 19 1
Емельянников Михаил 40 1
Уколова Мария 7 1
Хазов Артем 15 1
Ференец Вадим 29 1
Кондрашин Михаил 22 1
Демурджян Юлий 5 1
Гребенюк Алексей 11 1
Бажин Андрей 12 1
Скородумов Борис 6 1
Камбаров Андрей 3 1
Кириллов Артем 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 156806 5
Испания - Королевство 3760 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53452 1
Германия - Федеративная Республика 12936 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 1
Люксембург Великое Герцогство 436 1
Украина - Киев 1141 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10293 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55012 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2545 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8538 2
Аудит - аудиторский услуги 3109 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1059 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11760 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 458 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 368 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 735 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25991 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 897 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15113 1
Мертвые души 42 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7270 1
BCBS - Basel - Базель - соглашения по достаточности основного банковского капитала 113 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51277 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17401 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2702 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 919 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3186 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 702 1
Банковское обозрение 5 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 436 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1405857, в очереди разбора - 733425.
Создано именных указателей - 186729.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще