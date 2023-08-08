Spacebit и «Ред софт» подтвердили совместимость продукта X-Config с российской операционной системой «Ред ОС»

В рамках технологического сотрудничества компании «Ред софт» и Spacebit подтвердили совместимость российской операционной системы «Ред ОС» и решения для управления уязвимостями конфигураций X-Config. Об этом CNews сообщили представители «Ред софт».

Система X-Config позволяет автоматизировать процессы управления уязвимостями конфигураций ресурсов, обеспечить их соответствие российским и международным стандартам и снизить риски информационной безопасности, связанные с небезопасной настройкой программного обеспечения.

Разработчики и аудиторы информационной безопасности компании Spacebit создали стандарт безопасного конфигурирования X-Config для российской операционной системы семейства Linux для серверов и рабочих станций «Ред ОС». Проведенное тестирование подтвердило корректное обслуживание станций, работающих под управлением «Ред ОС», в системе X-Config и доступность полной функциональности продукта. По результатам успешных испытаний стороны подписали двусторонний сертификат совместимости. Технологическое партнерство поможет пользователям обоих продуктов реализовывать в своих ИТ-инфраструктурах процессы, связанные с импортонезависимостью инфраструктурного ПО и систем обеспечения информационной безопасности.

«Ред ОС» – флагманский продукт «Ред софт», российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России (№4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах и информационных системах персональных данных до 1 класса включительно. Это составной программный продукт, построенный на пакетной базе RPM-формата, соответствующий требованиям POSIX и LSB 4.1 (Linux Standard Base). Разработка «Ред ОС» ведется в закрытом контуре «Ред софт», исходные коды и пакеты находятся в собственном репозитории «Ред ОС», расположенном на территории России.

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«Многие российские компании и государственные организации уже перешли на отечественные сертифицированные операционные системы и в долгосрочной перспективе этот тренд продолжится. «Ред ОС» является одной из наиболее востребованных у заказчиков российской операционной системой, поэтому мы реализовали ее поддержку в X-Config в приоритетном режиме. Сотрудничество с «Ред софт» помогает нам отвечать на наиболее актуальные запросы рынка средств защиты информации», — отметил исполнительный директор компании Spacebit Хияс Айдемиров.

«Мы развиваем экосистему «Ред ОС» исходя из потребностей рынка. В данный момент спрос на решения по информационной безопасности колоссальный. Система X-Config в среде «Ред ОС» позволит клиенту не просто снизить риски, связанные с настройкой ПО, а сделать это в соответствии с требованиями законодательства, используя отечественные независимые продукты», - сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».