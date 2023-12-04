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PA-DSS Payment Application Data Security Standard Стандарт безопасности данных платежных приложений
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
PA-DSS и организации, системы, технологии, персоны:
|Шустиков Сергей 19 6
|Богаткин Алексей 31 2
|Кудинов Дмитрий 6 2
|Агафонов Андрей 19 2
|Гениевский Павел 7 2
|Лукацкий Алексей 138 1
|Мулин Александр 1 1
|Голов Андрей 52 1
|Протопопов Андрей 38 1
|Федоров Павел 11 1
|Кальченко Павел 1 1
|Скородумов Олег 17 1
|Андряков Олег 1 1
|Бабенко Алексей 9 1
|Александров Илья 6 1
|Гордейчик Сергей 25 1
|Эмм Максим 16 1
|Синцов Алексей 13 1
|Конкин Николай 10 1
|Безгодов Евгений 7 1
|Дроздов Андрей 9 1
|Степаненко Игорь 6 1
|Лабыч Андрей 1 1
|Шушунин Сергей 1 1
|Лемачко Дмитрий 1 1
|Коломиец Антон 1 1
|Мамедли Эльнур 1 1
|Хрущев Михаил 1 1
|Сычев Артем 79 1
|Романенко Андрей 93 1
|Крылов Павел 25 1
|Арефьев Андрей 67 1
|Касимов Вячеслав 34 1
|TechTarget 13 1
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