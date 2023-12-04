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PA-DSS Payment Application Data Security Standard Стандарт безопасности данных платежных приложений

СОБЫТИЯ

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04.12.2023 Платежное решение Right line получило сертификат соответствия требованиям PCI SSF 1
06.06.2019 «Информзащита» сертифицировала платежное приложение EFTBase 2
09.07.2018 «Информзащита» сертификацировала X-Cart Payments для Qualiteam Software 3
30.05.2018 Платежный модуль «Лантер» LAN-4Tap прошел сертификацию PCI PA-DSS v3.2 2
21.08.2017 QIWI и «Эвотор» предложили предпринимателям принимать платежи на онлайн-кассе 1
12.01.2017 Платежный модуль «Лантер» для устройств самообслуживания включен в Единый реестр отечественного ПО 1
29.11.2016 «Информзащита» сертифицировала ПО TellME 7 на соответствие PA-DSS v.3.2 1
14.06.2016 Deiteriy получила право проводить аудиты платежных решений и приложений по стандарту PCI P2PE 1
22.12.2015 Платежное приложение для «Qiwi Терминалов» сертифицировано на соответствие стандарту PA-DSS 2
14.12.2015 ТПК прошла аудит на соответствие стандарту PCI DSS 1
03.04.2015 Дата-центр Safedata сертифицирован по стандарту PCI DSS 3.0 1
16.03.2015 Way4 Switch прошел полную сертификацию на соответствие PA-DSS 1
15.05.2014 Deiteriy прошла проверку качества своих услуг в области аудита ИБ 1
21.08.2013 АБИСС стало партнером PCI Security Standards Council 1
12.03.2013 «ЦФТ-Устройство самообслуживания» и SafenSoft TPSecure протестированы на совместимость 1
06.02.2013 Uniteller продлила сертификат соответствия uniPayment стандарту PCI PA-DSS 2.0 2
23.01.2013 Платежный модуль Lan4Tap сертифицирован по стандарту PCI PA-DSS 2
17.05.2012 «Информзащита» провела сертификацию платежных приложений для e-commerce от Intervale 1
27.03.2012 OpenWay представила свое видение современного решения для мультиканального банковского обслуживания на базе Way4 1
13.03.2012 «Информзащита» сертифицировала платежное приложение от SSI по стандарту PA-DSS 1
06.03.2012 Завершается регистрация на PCI DSS Russia 2012 1
20.02.2012 13 марта состоится конференция по безопасности платежных систем PCI DSS Russia 2012 1
31.01.2012 Deiteriy сертифицировала платежный модуль uniPayment 2.0 по стандарту PA-DSS 2
09.11.2011 Deiteriy получила международный статус PA-QSA–аудитора по стандарту PA-DSS 1
08.02.2011 «Кабест» приобрел 75% акций поставщика ИБ-услуг для банков «Пацифика» 1
21.12.2010 «Информзащита» использует систему MaxPatrol в рамках услуг по контролю соответствия требованиям регуляторов 1
09.11.2007 Требования Visa попали в новый стандарт безопасности платежных карт 1

Публикаций - 28, упоминаний - 36

PA-DSS и организации, системы, технологии, персоны:

Deiteriy - Дейтерий 75 9
Информзащита 924 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2377 3
Ланит - Лантер 37 3
OpenWay Group - OpenWay Systems - OpenWay Service 57 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 189 2
NCR Corporation - National Cash Register - NCR Financial Services 175 1
SafenSoft - S.N. Safe&Software - Safe’n’Sec 58 1
Diebold Nixdorf - Диболд Селф-Сервис СНГ - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 162 1
Транстелематика Сервисный центр - Терминальные Технологии - Мультипас 15 1
Intervale - Интервейл - СмартКардЛинк 50 1
Открытые технологии 729 1
Qualiteam Software Limited 1 1
X-Cart - X-Payments 6 1
Астерос ИБ - Астерос Информационная безопасность - Кабест 64 1
Right Line - Райт Лайн 23 1
СмартКард-Сервис 14 1
Microsoft - Tellme Networks 31 1
Астерос ИБ - Астерос Информационная безопасность - Кабест - Пацифика - Pacifica 7 1
Cisco Systems 5345 1
Amazon Inc - Amazon.com 3239 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1719 1
Эвотор - Evotor 226 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 539 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - SafeData - ЦХД - Центр Хранения Данных 61 1
Magento Inc 37 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 1
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity - Инфосекьюрити 194 1
Visa International 1988 16
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1925 15
JCB International 146 6
American Express - Amex 338 5
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 61 3
NanduQ - Qiwi 1013 2
Верный - торговая сеть 323 1
Казанский метрополитен 15 1
ТПК - Топливная Процессинговая Компания 10 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 611 1
Diners Club International - платёжная система 82 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5571 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5513 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13577 2
Росстандарт - РВК ТК 362 - Технический комитет по стандартизации 362 - Защита информации 17 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 81 12
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 5
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 18 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 979 21
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1245 11
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1643 6
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 290 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34162 5
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5449 4
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4571 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13444 4
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 436 4
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2296 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12648 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63865 3
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12683 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8649 1
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Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1869 1
Кибербезопасность - PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 402 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4732 1
ISACA - COBIT - Control Objectives for Information and Related Technologies - Задачи управления для информационных и смежных технологий - Методология управления информационными технологиями 82 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5907 1
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 509 1
Стандартизация - Standardization 2320 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1661 1
Кибербезопасность - Information security audit - Аудит информационной безопасности - ИБ-аудит 292 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1311 1
Ланит - Лантер - LAN-4Tap - Lan4Tap - Платежный модуль 10 2
NanduQ - Qiwi Терминалы - Qiwi Аренда - Qiwi Маркет - Qiwi Касса - Qiwi Кассир 115 2
OpenWay Group - OpenWay Way4 - платформа электронного процессинга платежных карт 57 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3528 1
Visa Direct 5 1
Транстелематика Сервисный центр - Терминальные Технологии - EFTBase - платежное приложение 1 1
Positive Technologies - XSpider 37 1
MasterCard MoneySend 44 1
ICE - Intercontinental Exchange - NYSE American - American Stock Exchange Networking Index (AMEX) 57 1
ЦФТ Банкомат 4 1
Intervale - Payguide 6 1
SafenSoft TPSecure 13 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7552 1
Google Android 15123 1
Microsoft Windows 10 1929 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5597 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 472 1
Код Безопасности - ПАК Соболь АПМДЗ - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 111 1
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