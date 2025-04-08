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ТПК Топливная Процессинговая Компания
ТПК и организации, системы, технологии, персоны:
|Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 264 2
|Oracle Siebel CRM Loyalty Management 19 2
|Oracle Maximum Security Zones 3 2
|Киберпротект - Кибер Бэкап 108 1
|Степаненко Игорь 6 3
|Юдин Дмитрий 23 2
|Петраков Сергей 2 2
|Арифуллин Павел 8 2
|Емельянников Михаил 40 2
|Романов Сергей 13 1
|Антонов Дмитрий 3 1
|Шустиков Сергей 18 1
|Дуденко Роман 1 1
|Кирьянова Александра 138 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 419 1
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