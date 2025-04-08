Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 172375
ИКТ 13410
Организации 10518
Ведомства 1452
Ассоциации 992
Технологии 3413
Системы 25366
Персоны 73964
География 2790
Статьи 1512
Пресса 1204
ИАА 689
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2601
Мероприятия 849

ТПК Топливная Процессинговая Компания

ТПК - Топливная Процессинговая Компания


08.04.2025 «Платформикс» развернул инфраструктуру резервного копирования в «Топливной Процессинговой Компании» 2
22.10.2020 Oracle Online Security Day 1
16.10.2020 Обеспечение кибербезопасности бизнеса в условиях пандемии коронавируса обсудят участники Oracle Online Security Day 1
14.12.2015 ТПК прошла аудит на соответствие стандарту PCI DSS 2
01.10.2015 «Техносерв Консалтинг» внедрил систему управления лояльностью в «Топливной Процессинговой Компании» 6
03.12.2013 Самообслуживание на АЗС уже в России 1
02.10.2013 «Топливная Процессинговая Компания» внедряет систему управления программой лояльности вместе с «Техносерв Консалтингом» 3

Публикаций - 7, упоминаний - 16

ТПК и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6741 2
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 2
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 254 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1467 2
Deiteriy - Дейтерий 72 1
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 133 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 210 1
Oracle Siebel Systems 508 1
American Express - Amex 331 1
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 65 1
Visa International 1953 1
Емельянников, Попова и партнеры - Консалтинговое агентство 5 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
JCB International 145 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4875 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67779 6
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1586 5
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1194 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5177 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28386 3
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1063 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11232 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31372 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11288 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3959 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2369 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4002 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6302 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21553 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5820 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1065 1
PA-DSS - Payment Application Data Security Standard - Стандарт безопасности данных платежных приложений 27 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2055 1
КСБ - Комплексные системы безопасности 1498 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1549 1
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 266 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30213 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9548 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12746 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2987 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5193 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6944 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13937 1
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 280 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15984 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 901 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2939 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 264 2
Oracle Siebel CRM Loyalty Management 19 2
Oracle Maximum Security Zones 3 2
Киберпротект - Кибер Бэкап 108 1
Степаненко Игорь 6 3
Юдин Дмитрий 23 2
Петраков Сергей 2 2
Арифуллин Павел 8 2
Емельянников Михаил 40 2
Романов Сергей 13 1
Антонов Дмитрий 3 1
Шустиков Сергей 18 1
Дуденко Роман 1 1
Кирьянова Александра 138 1
Россия - РФ - Российская федерация 147057 7
Европа Восточная 3107 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14207 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52393 2
Германия - Федеративная Республика 12747 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14254 1
Европа 21862 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2007 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 595 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24491 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5256 4
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6228 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14740 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3685 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6299 2
Энергетика - Energy - Energetically 5177 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5526 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8816 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2473 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18937 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29673 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48725 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4194 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1830 1
Аудит - аудиторский услуги 2748 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5590 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7939 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 156 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 419 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 706 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351438, в очереди разбора - 760618.
Создано именных указателей - 172375.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор книги на цветных электронных чернилах Digma P6: больше, чем просто «читалка»

Обзор беспроводных наушников Baseus Bowie H1i: Hi-Res Audio, 100 часов работы и ANC

Лучшие флагманские TWS-наушники 2025 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153