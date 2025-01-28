Россия СЗФО Архангельская область Вычегодский район Котлас
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6273 2
|Корнеев Сергей 84 2
|Прищемихин Андрей 12 2
|Орловский Виктор 380 1
|Васильев Евгений 119 1
|Слизень Виталий 242 1
|Анисимов Константин 36 1
|Добрынин Владимир 34 1
|Федорова Олеся 63 1
|Алсуфьев Алексей 1 1
|Парамонова Татьяна 6 1
|Бедрин Григорий 18 1
|Землянухина Татьяна 2 1
|Маренич Игорь 10 1
|Хорошкин Игорь 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11245 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3202 2
|S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 331 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8134 1
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