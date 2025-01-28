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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия СЗФО Архангельская область Вычегодский район Котлас

Россия - СЗФО - Архангельская область - Вычегодский район - Котлас


28.01.2025 Сеть LTE от МТС расширили в рабочем поселке Вычегодский Архангельской области 2
28.08.2023 МТС ускорила мобильный интернет в Котласе и Коряжме 2
02.08.2023 Sitronics KT оснастит обстановочными комплексами суда 10 подведомственных Росморречфлоту бассейновых администраций 1
19.06.2017 Tele2 запустила сеть 4G в Архангельской области 1
26.05.2017 Оборот «Техносерва» в 2016 финансовом году увеличился на 1,3% 1
25.04.2017 Сергей Корнеев -

«Глобальные проекты» трансформировались во множество коротких задач

 1
09.06.2016 МТС ускорила мобильный интернет на Соловках 1
18.03.2016 «Ростелеком» приступил к внедрению АПК «Безопасный город» в Архангельской области 1
29.07.2015 Yota начинает предоставлять услуги безлимитного 4G-интернета в Архангельской и Тюменской областях 1
18.02.2015 Охват пакета цифровых телеканалов РТРС-2 превысил 50% населения России 2
13.11.2013 «Собинбанк» расширяет сотрудничество с сервисом «Золотая Корона — Денежные переводы» 1
18.11.2011 МТС обеспечила связью 3G отдаленные районы Архангельской области 1
10.11.2010 «АльфаСтрахование» доверило Optima services обслуживание ИТ-инфраструктуры филиалов 1
12.02.2009 «ПетерСтар» и «Синтерра» в 2008 г. построили свыше 2,6 км ВОЛС в СЗФО 1
22.07.2008 СЗТ увеличит емкость сети ШПД в Архангельской области до 63,2 тыс. портов 2
18.07.2008 СЗТ расширила мультисервисную сеть в Архангельской области 2
17.06.2008 «Синтерра» открыла новый участок магистральной сети в СЗФО 1
05.09.2007 СЗТ расширил ADSL-сеть в Архангельской области 1
03.07.2007 СЗТ инвестировал в Архангельскую область 654 млн. руб 1
28.06.2007 «Ракурс» разработал АСУТП водоподготовки 1
23.03.2007 "Телефорум" объявил о начале совместного проекта с "Билайн" 1
09.01.2007 ФНС по Архангельской области и Ненецкому АО понадобились каналы связи IP-сети 1
19.12.2006 Школы сильно загружают интернет-каналы в Архангельской области 1
06.10.2006 СЗТ построил ВОЛС Вологда-Котлас-Сыктывкар протяженностью более 1 тыс. км 1
25.09.2006 Котласское речное училище закупает компьютеры 1
09.03.2006 "МегаФон Северо-Запад": 500 тысяч абонентов в Архангельской области 3
06.07.2004 "Би Лайн GSM" заработал в Архангельской области 1
30.07.2002 "Мобильные ТелеСистемы" начинают работать в Архангельской области 1

Публикаций - 28, упоминаний - 35

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 935 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12595 4
Ростелеком 9709 2
Dell EMC 5030 2
IBM - International Business Machines Corp 9442 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8749 2
ServiceNow 89 2
Авантаж 66 2
МегаФон - Синтерра - Synterra 800 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 2
Broadcom - VMware 2363 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 375 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2896 1
МегаФон 8835 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 391 1
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1481 1
Рексофт - Reksoft 419 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 166 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 1
Шахты 0 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1301 1
ЦФТ Золотая Корона 359 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 1
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 523 1
Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии - Кронштадт групп - Sitronics KT 91 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 319 1
Optima Services 35 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар 325 1
Oracle Siebel Systems 507 1
Ростелеком Северо-Запад - Северо-Западный макрорегиональный филиал Ростелекома 71 1
Ракурс НПФ 160 1
Парадигма 151 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7323 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 2
Роснефть НК - нефтяная компания 514 2
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 121 2
ВТБ - ВТБ24 665 2
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго - МЭС Юга 41 2
Могилёвэнерго РУП - Могилёвские Тепловые Сети - Могилевская теплоэлектроцентраль - Могилевская ТЭЦ 5 2
Газпром ПАО 1342 1
Связной ГК 1370 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 266 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
ПСБ - Промсвязьбанк 853 1
Газпром нефть 619 1
Евросеть 1404 1
АльфаСтрахование СГ 320 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 125 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Springer Nature Limited 6 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 104 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 33 1
Телефорум 93 1
Kaspi Bank 28 1
Илим ГК - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат 3 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5920 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1904 2
Федеральное казначейство России 1774 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3140 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2891 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4097 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4516 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 917 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 206 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 84 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 286 1
Правительство Архангельской области - органы государственной власти 36 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6273 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50521 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66112 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20629 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8157 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3409 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7654 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4668 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30734 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6450 3
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 569 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27874 3
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1102 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24481 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11627 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15732 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5717 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11063 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6566 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15894 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1072 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10186 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2775 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12031 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19347 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29714 2
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 736 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13939 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2516 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21155 2
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1558 2
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 742 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4762 2
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1236 2
ЦОД Модульный - modular data center - Модульные центры обработки данных 63 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11144 2
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1290 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2143 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11958 2
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 371 2
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2257 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 237 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2752 2
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 364 2
МТС ЦОД 30 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 232 2
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1421 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 591 1
Космодром Байконур 1066 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 226 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 262 1
Microsoft SharePoint Server 706 1
RRC Bento Cloud 7 1
ЦФТ Золотая Корона - Денежные переводы - Межбанковская платежная система 81 1
МТС 3G-сеть 116 1
Гербарий ИПП - прототипы единой среды управления инженерным программным обеспечением и интегрированной инженерной программной платформы 22 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
ВТБ - ВТБ24 - Телебанк 66 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1253 1
Федеральное казначейство России - АС ФК - Автоматизированная система Федерального казначейства РФ - Система поддержки принятия решений в Федеральном казначействе 41 1
Корнеев Сергей 84 2
Прищемихин Андрей 12 2
Орловский Виктор 380 1
Васильев Евгений 119 1
Слизень Виталий 242 1
Анисимов Константин 36 1
Добрынин Владимир 34 1
Федорова Олеся 63 1
Алсуфьев Алексей 1 1
Парамонова Татьяна 6 1
Бедрин Григорий 18 1
Землянухина Татьяна 2 1
Маренич Игорь 10 1
Хорошкин Игорь 1 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 719 19
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 432 19
Россия - РФ - Российская федерация 144440 14
Россия СЗФО - Архангельская область - Северодвинск 129 13
Россия - СЗФО - Архангельская область - Новодвинск 32 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17394 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43211 6
Россия - СЗФО - Архангельская область - Коношский район - Коноша 11 6
Россия - СЗФО - Архангельская область - Няндомский район - Няндома 10 6
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 323 5
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3095 5
Россия - СЗФО - Архангельская область - Каргопольский район - Каргополь 9 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2420 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3103 4
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 464 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2250 3
Россия - СЗФО - Вологодская область 684 3
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1165 3
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 246 3
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 859 3
Россия - СЗФО - Республика Коми 752 3
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 384 3
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 306 3
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сыктывкар 216 3
Россия - ПФО - Мордовия Республика 605 3
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 367 3
Россия - ДФО - Якутия - Мирнинский район - Мирный 55 3
Россия - СЗФО - Архангельская область - Онежский район - Онега 29 3
Северный Ледовитый океан - Белое море - Соловецкие острова - Соловки 16 3
Казахстан - Республика 5530 2
Беларусь - Белоруссия 5671 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7436 2
Россия - СФО - Новосибирск 4299 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1113 2
Россия - УФО - Тюменская область 1147 2
Россия - СЗФО - Карелия Республика 675 2
Россия - СФО - Алтайский край - Горно-Алтайск 97 2
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 591 2
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 170 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1521 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9950 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24110 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13524 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18491 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51082 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48046 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5362 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6950 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5773 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5424 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2921 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4479 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29074 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16310 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1311 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10948 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2130 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 562 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2308 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14345 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4978 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 459 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5856 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 566 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3112 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2903 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1095 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6706 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 794 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6179 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6066 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2478 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8044 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2373 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1030 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1736 1
Аудит - аудиторский услуги 2664 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7842 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2106 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11245 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3202 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 331 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8134 1
CNews AWARDS - награда 519 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 711 1
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