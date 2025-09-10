Разделы

Россия СЗФО Архангельская область Каргопольский район Каргополь

Россия - СЗФО - Архангельская область - Каргопольский район - Каргополь

"Каргополь. Последний луч", 2020 год. Художник — Алексей Пупышев (род. 1976). "Каргополь. Последний луч", 2020 год. Художник — Алексей Пупышев (род. 1976).
Каргополь 1963 г. Попов Игорь Александрович (1927–1999) Каргополь 1963 г. Попов Игорь Александрович (1927–1999)
«Каргопольский мотив», 1979 г. Котов Иван Семенович Холст, масло 80 x 105.6 см Каргопольский историко-архитектурный и художественный музей «Каргопольский мотив», 1979 г. Котов Иван Семенович Холст, масло 80 x 105.6 см Каргопольский историко-архитектурный и художественный музей
"Каргополь. Склады Сельпо", 1964-1965. Художник — Стожаров Владимир Федорович. "Каргополь. Склады Сельпо", 1964-1965. Художник — Стожаров Владимир Федорович.
"Каргополь. Последний луч", 2020 год. Художник — Алексей Пупышев (род. 1976).

УПОМИНАНИЯ


10.09.2025 МТС присоединила к сети LTE еще восемь малых населенных пунктов Архангельской области 1
25.04.2024 МТС прокачала сеть в трех районах Архангельской области 2
15.12.2015 «Техносерв» модернизировал гидрологическую сеть Архангельской и Вологодской областей 1
18.11.2011 МТС обеспечила связью 3G отдаленные районы Архангельской области 1
22.07.2008 СЗТ увеличит емкость сети ШПД в Архангельской области до 63,2 тыс. портов 1
18.07.2008 СЗТ расширила мультисервисную сеть в Архангельской области 1
25.04.2008 ГОУ «Каргопольский детский дом» нуждается в компьютерном оборудовании 1
15.02.2007 «Билайн» планирует охватить всю Архангельскую область 1
09.01.2007 ФНС по Архангельской области и Ненецкому АО понадобились каналы связи IP-сети 1
09.03.2006 "МегаФон Северо-Запад": 500 тысяч абонентов в Архангельской области 1

Публикаций - 10, упоминаний - 11

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 935 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13707 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9042 1
МегаФон 9582 1
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 523 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1483 1
Росгидромет - УГМС - Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды 15 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1396 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3061 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 213 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21548 3
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1102 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3851 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8465 2
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия - DSL-коммутатор 559 1
Сетевой фильтр 49 1
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2388 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5753 1
xDSL - SHDSL - Symmetric High-Bitrate Digital Subscriber Loop - SDSL - Symmetric Digital Subscriber Line 136 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1526 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2263 1
Desktop computer - Системный блок - системник 453 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28590 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55122 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8951 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3421 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14235 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9534 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6600 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32954 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16528 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16764 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12046 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 851 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4287 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1242 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2324 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2552 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 238 3
МТС 3G-сеть 121 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1059 1
Бедрин Григорий 22 2
Прищемихин Андрей 12 1
Несговоров Алексей 1 1
Кржешовская Юлия 14 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 753 9
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 449 7
Россия - СЗФО - Архангельская область - Коношский район - Коноша 12 6
Россия - СЗФО - Архангельская область - Няндомский район - Няндома 10 6
Россия СЗФО - Архангельская область - Северодвинск 134 5
Россия - СЗФО - Архангельская область - Вычегодский район - Котлас 28 5
Россия - СЗФО - Архангельская область - Коряжма 26 4
Россия - СЗФО - Архангельская область - Онежский район - Онега 31 4
Россия - СЗФО - Архангельская область - Новодвинск 32 4
Россия - РФ - Российская федерация 152897 3
Россия - СЗФО - Архангельская область - Мезенский район - Мезень 8 2
Россия - СЗФО - Архангельская область - Вилегодский район - Ильинско-Подомское 4 2
Россия - ДФО - Якутия - Ленский район - Ленск 45 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1265 2
Россия - СЗФО - Архангельская область - Плесецкий район - Плесецк 8 2
Россия - СЗФО - Архангельская область - Холмогорский район - Холмогоры 31 2
Северный Ледовитый океан - Белое море - Соловецкие острова - Соловки 17 2
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 394 2
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 334 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3180 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 732 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44947 1
Россия - ДФО - Якутия - Мирнинский район - Мирный 63 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5945 2
Автомагистраль М-8 Москва-Холмогоры 16 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31050 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50244 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1890 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14631 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2544 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1416 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2215 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10356 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53859 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2227 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19810 1
