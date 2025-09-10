Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия СЗФО Архангельская область Каргопольский район Каргополь
УПОМИНАНИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 238 3
|МТС 3G-сеть 121 1
|Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1059 1
|Бедрин Григорий 22 2
|Прищемихин Андрей 12 1
|Несговоров Алексей 1 1
|Кржешовская Юлия 14 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1382929, в очереди разбора - 733938.
Создано именных указателей - 182645.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.