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МТС прокачала сеть в трех районах Архангельской области

МТС увеличила ёмкость и пропускную способность сети за счет перераспределения частот в Няндомском, Каргопольском и Вельском районах Архангельской области. В результате проведённых работ скорость мобильного интернета выросла на треть, а также увеличилась территория покрытия сети.

Технические специалисты МТС провели работы по обновлению телеком-оборудования, задействовав диапазон LTE 900 для передачи данных, что позволило подготовить сеть к росту трафика в весенне-летний период, расширить территорию покрытия и повысить качество связи в нескольких малых населённых пунктах области. После проведённых работ жители деревни Охтома в Няндомском районе впервые получили доступ к высокоскоростному мобильному интернету 4G. Кроме того, доступ к цифровым сервисам на высоких скоростях стал доступен в деревне Никулинская Каргопольского района и на участке трассы М8, в районе села Долматово Вельского района.

«Развивая сеть в Архангельской области, мы уделяем особое внимание улучшению качества связи в малых населённых пунктах и стремимся обеспечить местных жителей доступом к высокоскоростному мобильному интернету, понимая, что это открывает людям возможность не только оставаться на связи с родными и близкими, но и получать многочисленные социальные, финансовые и образовательные услуги онлайн», – сказал директор МТС в Архангельской области Григорий Бедрин.

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