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Бедрин Григорий



28.01.2025 Сеть LTE от МТС расширили в рабочем поселке Вычегодский Архангельской области 1
18.11.2024 МТС прокачала связь в месте слияния Вашки и Мезени 1
06.11.2024 МТС: спрос на облачные сервисы в Поморье за год вырос в пять раз 1
20.09.2024 МТС включила LTE в 7 малых населённых пунктах Поморья 1
17.09.2024 МТС заблокировала более 5,5 млн спам-звонков в Архангельской области за лето 1
29.08.2024 В разгар туристического сезона МТС разогнала LTE на Соловках 1
21.08.2024 МТС запустила цифровой гид по Ненецкому автономному округу 1
27.06.2024 Жителям поселка Хонгурей в НАО стала доступна связь МТС 1
28.05.2024 МТС присоединила к сети 58 малых населенных пунктов в Архангельской области 1
06.05.2024 В Поморье антиспам решения МТС заблокировали более 12,5 млн звонков за год 1
25.04.2024 МТС прокачала сеть в трех районах Архангельской области 1
28.09.2023 Мирный получил новые скорости мобильного интернета 1
28.08.2023 МТС ускорила мобильный интернет в Котласе и Коряжме 1
05.04.2023 МТС: в Поморье на треть вырос спрос на умный мониторинг транспорта 1
11.10.2022 Спрос на облачные решения для бизнеса в Архангельской области вырос в два раза 1
25.10.2010 «Билайн» расширяет 3G в Архангельской области 1
15.02.2007 «Билайн» планирует охватить всю Архангельскую область 1
02.07.2004 В архангельском "Би Лайн GSM" - новый директор 1

Публикаций - 18, упоминаний - 18

Бедрин Григорий и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12595 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8749 3
8226 1
ВымпелКом - Билайн Северо-Запад - Северо-Западный регион 69 1
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - ВымпелКом-Регион 108 1
Т2 - Т2 Мобайл - Vostok Mobile North-West B.V. - Архангельские мобильные сети - Новгородские Телекоммуникации 18 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 77 1
Музей-усадьба Архангельское 29 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1376 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50521 14
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27874 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66112 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8157 7
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7654 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21155 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5263 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12534 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15894 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5783 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6450 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20629 3
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2539 3
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11144 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15732 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13423 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10512 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27454 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7574 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6566 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1459 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1433 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11373 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1897 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12031 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3099 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4701 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6095 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30734 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2018 1
RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 399 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1142 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13130 1
Космодром - Spaceport - Launch Complex - Missile launch facility 402 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3791 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4990 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 1
Мобильное мошенничество - Телефонное мошенничество - Mobile Fraud - Phone Fraud - Телефонный терроризм 206 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2911 1
МТС Big Data 267 2
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
ВымпелКом - Билайн 2G/3G-сеть 45 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
МТС Мобильные сотрудники 111 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 237 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5188 1
МТС - MTS WAF Premium 13 1
Ленин (Ульянов) Владимир Ильич 8 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 719 16
Россия - РФ - Российская федерация 144440 6
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 432 4
Беларусь - Белоруссия 5671 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3095 3
Армения - Республика 2280 2
Россия - СЗФО - Архангельская область - Каргопольский район - Каргополь 9 2
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 384 2
Россия СЗФО - Архангельская область - Северодвинск 129 1
Россия - Крайний Север 266 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Онежский район - Онега 29 1
Россия - ДФО - Якутия - Мирнинский район - Мирный 55 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Коношский район - Коноша 11 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Плесецкий район - Плесецк 8 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Вычегодский район - Котлас 28 1
Северный полярный круг - Полярные регионы 98 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Няндомский район - Няндома 10 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48046 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18491 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29074 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13524 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6179 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51082 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5856 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2129 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1309 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 157 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 794 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2391 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5978 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10948 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3112 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6950 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5362 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 418 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1191 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10958 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5002 1
Автомагистраль М-8 Москва-Холмогоры 13 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2585 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1075 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14345 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4479 1
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские 223 1
АГТУ - Архангельский государственный технический университет 3 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 337 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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