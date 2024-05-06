В Поморье антиспам решения МТС заблокировали более 12,5 млн звонков за год

Цифровая экосистема МТС проанализировала спам-звонки, поступившие жителям Архангельской области за год. С помощью антиспамовых решений и сервиса «Защитник», использующих анализ BigData, за это время было заблокировано больше 12,5 млн вызовов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

При этом аналитики отмечают, что в I квартале 2024 г. количество заблокированных спам-звонков в Поморье увеличилось примерно в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.

Общий объем заблокированных нежелательных звонков за год превысил 3 млн минут несостоявшихся разговоров. Средняя длительность одного заблокированного вызова в регионе – 12,7 секунды. Чаще всего жителям Поморья пытались дозвониться спамеры с рекламными предложениями, коллекторы и финансовые организации. Антиспам-защита не только сэкономила время своим пользователям, ответив за них на звонок или предупредив о возможном спаме, но и уберегла от более серьезных последствий – потери средств, персональных данных или угроз телефонных мошенников.

«Понимая степень актуальности проблемы, недавно мы запустили бесплатное антиспам приложение «Защитник», которое доступно абонентам всех российских операторов. Анализ выполняется на основе технологий Big Data МТС. Кроме того, мы реализуем различные проекты в целях повышения цифровой грамотности населения. Например, МТС совместно с благотворительным фондом «Система» запустила открытые онлайн-уроки по кибербезопасности, в рамках которых слушатели узнают, как уберечь свои персональные данные от спамеров и мошенников и как стать профессионалом в области защиты информации», – сказал директор МТС в Архангельской области Григорий Бедрин.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.