Разделы

Телеком Беспроводная связь Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ
|

МТС присоединила к сети 58 малых населенных пунктов в Архангельской области

Цифровая экосистема МТС обеспечила доступом к цифровым сервисам жителей 58 населенных пунктов Архангельской области. Работы провели в рамках федеральной программы устранения цифрового неравенства. Оператор обеспечил связью и мобильным интернетом небольшие и удаленные от крупных центров поселки, в каждом из которых проживает от 80 до 500 человек. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В результате масштабных работ по расширению покрытия LTE в регионе, доступ к голосовой связи и высокоскоростному мобильному интернету МТС получили более 15 тыс. местных жителей в 15 районах области. Больше всего населенных пунктов было включено в Вельском, Коношском, Пинежском, Плесецком, Мезенском и Устьянском районах.

«Сотовая связь и мобильный интернет – это давно уже не роскошь, а одна из базовых потребностей населения. Устранение цифрового неравенства и покрытие качественной связью малых населённых пунктов региона является социально важной задачей, ведь это, как правило, удалённые местности, где люди также нуждаются в доступе к финансовым и социальным услугам, которые с помощью интернета можно сейчас оформить и получить онлайн. В этих посёлках проживает много представителей старшего поколения, которым необходимо оставаться на связи со своими детьми и внуками. Каждый житель области должен иметь возможность позвонить и выйти в интернет», – сказал директор МТС в Архангельской области Григорий Бедрин.

Российский разработчик выпустил новую версию NGFW
Безопасность

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

4G-смартфоны массово превратятся в кирпичи по всему миру. Всему виной стремление операторов «убить» 3G. Россию тоже затронет

Александр Мартыненко, «РТ МИС»: Цифровизация здравоохранения не закончится в ближайшие годы

Найдена «дыра», связанная с конструктивным недостатком Wi-Fi. Под ударом миллиарды устройств по всему миру

Зачем рынку еще один интегратор? Спросили у новой компании

Власти хотят, чтобы в России соцсети и форумы передавали силовикам вместе с IP-адресом и номер порта пользователя

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука IRBIS SmartBook 14NBP3003: мобильное решение для корпоративного сегмента

Обзор наушников HUAWEI FreeLace Pro 2: надежное решение для динамичной жизни

Обзор умных часов HUAWEI Watch 4 Pro Космический дизайн: звезда первой величины

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024