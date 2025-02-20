Разделы

Безопасность Телеком Мобильная связь
|

МТС защитила абонентов из Архангельской области от 8 лет нежелательных разговоров

МТС проанализировала количество спам-звонков жителям Архангельской области за 2024 г. С помощью сервиса «Защитник» от МТС, использующего анализ Big Data, за прошлый год было заблокировано более четырёх миллионов минут нежелательных разговоров, что суммарно составляет почти 8 лет сэкономленного времени.

Чаще всего спам-звонки поступали жителям Архангельской области в августе и декабре. В целом за 2024 г. сервис «Защитник» от МТС заблокировал в регионе более 19 млн нежелательных вызовов, а средняя длительность одного вызова составила около 12 секунд. Больше всего звонков было совершено из категории «Реклама и опросы», на втором месте – «Финансовые организации», на третьем – «Коллекторы». Также максимальное число попыток спам-звонков на одного абонента за год в области составило более 17 тыс.

«Количество нежелательных звонков жителям региона постоянно растёт. Это и навязчивая реклама различных товаров и услуг, которая, как правило, оказывается не к месту и не вовремя, различные опросы, но главное, к сожалению, участившиеся попытки злоумышленников, которые пытаются получить доступ к персональным данным и денежным средствам населения. Сейчас есть возможность с помощью аналитики больших данных фильтровать поступающие вызовы и блокировать их, пресекая попытки завязать разговор с абонентом. Такое решение не только экономит драгоценное время, но и позволяет предотвратить более серьёзные последствия», – сказал директор МТС в Архангельской области Григорий Бедрин.

Как власти сэкономят 155 млрд руб. на стимулировании спроса на беспилотники
Импортонезависимость

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Арсений Федоткин, Selecty: Темп роста лидеров цифровой трансформации замедлился

Россияне могут получить больше $1 млрд за свою долю в главном сотовике крупной страны НАТО

Как власти сэкономят 155 млрд руб. на стимулировании спроса на беспилотники

В России рухнули темпы развития сотовых сетей. Сети 4G строятся медленнее, а 3G отключают

Виктор Фогельсон, «Сакура PRO»: Западные решения не дотягивают до уровня нашего продукта

Один из старейших операторов мобильного интернета в России прекратил подключения и может отдать сеть МВД

Конференции

Цифровое здравоохранение 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры 2025

Цифровая стратегия 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI Mate X6: тоньше планшета — лучше смартфона

Лучшие телевизоры 4K с русскоязычным голосовым помощником: хиты продаж

Лучшие электронные конструкторы, чтобы создать и запрограммировать робота: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям
Показать еще