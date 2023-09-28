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Мирный получил новые скорости мобильного интернета

Цифровая экосистема МТС сообщает о модернизации сети мобильной связи в городе Мирный, а также в поселке Плесецк. За счет перевода частот, выделенных под предыдущее поколение 3G, на современный стандарт LTE скорость мобильного интернета выросла в среднем на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В результате модернизации оборудования и перераспределения частот, мобильный интернет МТС на высоких скоростях стал доступен для более 27 тыс. жителей Мирного, где расположен самый северный космодром на планете. Проведенные работы позволили снизить нагрузку на существующую инфраструктуру и обеспечить доступность цифровых сервисов в любое время.

Также новые скорости мобильного интернета 4G от МТС стали доступны в поселке Плесецк. Теперь более 10 тыс. жителей районного центра могут быстро загружать «тяжелый» контент в социальных сетях, смотреть фильмы и читать книги в онлайн-библиотеках.

«Мы регулярно обновляем оборудования в тех населенных пунктах, где фиксируем рост трафика. В Мирном и Плесецке нам удалось завершить работы по модернизации как раз накануне Всемирной недели космоса, которая отмечается с 4 по 10 октября. Благодаря проведенному рефармингу увеличилась скорость передачи данных и емкость сети», – сказал директор МТС в Архангельской области Григорий Бедрин.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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