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МТС заблокировала более 5,5 млн спам-звонков в Архангельской области за лето

Цифровая экосистема МТС проанализировала объем звонков с признаками спама и несанкционированной рекламы жителям Архангельской области за летние месяцы 2024 г. С помощью антиспамовых решений на основе Big Data МТС за июнь-август заблокировала в регионе более 5,5 млн нежелательных вызовов.

С июня по август 2024 г. количество заблокированных входящих звонков в Архангельской области выросло в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Средняя длительность одного заблокированного вызова в регионе составила почти 12 секунд. Через телефонные обзвоны в регионе наиболее активно продвигают свои услуги спамеры с рекламными предложениями, финансовые организации, компании, которые проводят опросы, коллекторы, салоны красоты, фирмы, предлагающие заработок в интернете, а также мошенники.

«Жители Поморья достаточно часто получают нежелательные звонки, которые, как правило, отнимают драгоценное время, отвлекают от дел, а порой приводят к потере денег, если звонят мошенники. Цифровые технологии, анализирующие вызовы на основе Big Data, помогают не только сэкономить время абонентов, но и уберечь их от более серьезных последствий – потери средств, персональных данных или взлома учетных записей», – сказал директор МТС в Архангельской области Григорий Бедрин.

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