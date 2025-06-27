Разделы

Техника
|

В Архангельской области количество умных устройств для бизнеса в сетях МТС выросло вдвое

МТС сообщает, что количество умных устройств для бизнеса в сети Архангельской области выросло в два раза год к году. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Топ отраслей, где устройства М2М (технология межмашинного взаимодействия, которая позволяет устройствам взаимодействовать друг с другом без участия человека) в регионе применяются активнее всего, возглавляет сфера ЖКХ и электросетевой комплекс. Здесь чаще всего решения направлены на повышение надежности и качества снабжения потребителей, точный учет ресурсов и удаленный сбор показаний счетчиков. Кроме того, такие устройства особенно востребованы в логистических компаниях для дистанционного мониторинга транспорта и контроля маршрутов передвижения. Замыкает топ масштабных направлений в М2М – финансовая сфера, где умные устройства обеспечивают защищенную передачу данных.

Михаил Книгин, «Т1 Интеграция»: Рынка ИТ-интеграции в прежнем виде больше нет
Технологии идей

Наибольший темп прироста устройств в сети в Поморье демонстрирует энергетический сектор, где ежегодно количество таких девайсов увеличивается в среднем на 50%. Растет их популярность и у компаний, занимающихся охранной деятельностью.

«Мы наблюдаем активное внедрение технологии межмашинного взаимодействия в Архангельской области. Только за первый квартал 2025 года был зафиксирован рост количества подключенных устройств в нашей сети на 30%. Такие решения позволяет предприятиям сократить затраты и освободить ресурсы для решения более сложных задач», — отметил директор МТС в Архангельской области Григорий Бедрин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Исследование: как генИИ помогает улучшить клиентский сервис

Microsoft крушит Windows. Будет уничтожен древний компонент ОС, которому 40 лет, и который знаком каждому

В России локализовали сборку ИБП Systeme Electric – наследников APC by Schneider Electric

Мир сошел с ума. Устаревшее «железо» подорожало втрое из-за бешеного спроса, пока новое лежит на полках и не продается

Как работают цифровые инструменты в госсекторе: опыт Липецкой области

Intel разом закрывает целое направление своего бизнеса

Конференции

ERP-системы 2025

СУБД: технологии, миграция и администрирование

Цифровизация финансового сектора
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор флагманского робота-пылесоса Dreame X50 Ultra Complete: будущее наступает сегодня

Обзор смартфона IQOO Neo 10: сбалансированное сочетание мощности и функциональности

Когда розеток мало: лучшие универсальные зарядные устройства для нескольких гаджетов

Показать еще

Наука

Как пережить массовое вымирание: ученые выяснили, как восстанавливается жизнь после катастрофы

Ликбез RnD.CNews: почему ядро атома не круглое

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров
Показать еще