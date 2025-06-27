В Архангельской области количество умных устройств для бизнеса в сетях МТС выросло вдвое

МТС сообщает, что количество умных устройств для бизнеса в сети Архангельской области выросло в два раза год к году. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Топ отраслей, где устройства М2М (технология межмашинного взаимодействия, которая позволяет устройствам взаимодействовать друг с другом без участия человека) в регионе применяются активнее всего, возглавляет сфера ЖКХ и электросетевой комплекс. Здесь чаще всего решения направлены на повышение надежности и качества снабжения потребителей, точный учет ресурсов и удаленный сбор показаний счетчиков. Кроме того, такие устройства особенно востребованы в логистических компаниях для дистанционного мониторинга транспорта и контроля маршрутов передвижения. Замыкает топ масштабных направлений в М2М – финансовая сфера, где умные устройства обеспечивают защищенную передачу данных.

Наибольший темп прироста устройств в сети в Поморье демонстрирует энергетический сектор, где ежегодно количество таких девайсов увеличивается в среднем на 50%. Растет их популярность и у компаний, занимающихся охранной деятельностью.

«Мы наблюдаем активное внедрение технологии межмашинного взаимодействия в Архангельской области. Только за первый квартал 2025 года был зафиксирован рост количества подключенных устройств в нашей сети на 30%. Такие решения позволяет предприятиям сократить затраты и освободить ресурсы для решения более сложных задач», — отметил директор МТС в Архангельской области Григорий Бедрин.