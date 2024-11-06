МТС: спрос на облачные сервисы в Поморье за год вырос в пять раз

МТС зафиксировала стремительный рост спроса на российские облачные сервисы со стороны бизнеса в Архангельской области. С начала 2024 г. спрос на облака в регионе вырос более чем в пять раз год к году. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным аналитиков МТС Web Services, лидерами по использованию облачных сервисов в Северо-Западном Федеральном округе стали компании из сферы ИТ и связи, на них приходится более четверти клиентов компании. В 20% случаев свои данные в облако переносят ритейлеры. На предприятия обрабатывающей промышленности приходится почти 10% клиентов. Также популярностью облачные сервисы пользуются у компаний из сферы финансов, страхования и транспортной отрасли.

При этом количество закупок облачных сервисов в Поморье выросло в сфере финансов и страхования — более чем в 10 раз, следом идут девелоперы — прирост в 2,6 раза, компании из сферы образования — в 1,5 раза, ритейлеры — в 1,4 раза.

Более 80% клиентов MWS в Архангельской области пользуются виртуальной инфраструктурой, 15% — делают резервное копирование данных в облаке. Также популярностью пользуется виртуальная инфраструктура с GPU для обучения искусственного интеллекта, офисное ПО в облаке, виртуальные рабочие места для удаленной работы и сетевые сервисы.

«Несмотря на уход с рынка зарубежных вендоров, мы продолжаем наблюдать рост темпов цифровизации предприятий в Архангельской области. Отечественные облачные решения активно используются компаниями в регионе для вычисления и хранения данных, а также для их защиты. Среди сервисов сильнее всего в регионе вырос спрос на офисное ПО в облаке, а также на изолированное сетевое соединение и резервное копирование», — сказал директор МТС в Архангельской области Григорий Бедрин.