МТС ускорила мобильный интернет в Котласе и Коряжме

МТС сообщила об усилении LTE-сети для жителей городов Котлас и Коряжма, входящих в пятёрку крупнейших в Архангельской области. В результате дооборудования и обновления базовых станций скорость интернета МТС в этих городах выросла в два раза.

Мобильный интернет МТС на новых скоростях стал доступен в городе Котлас, который является крупным транспортным узлом, культурно-просветительским и административно-деловым центром на юго-востоке региона. Теперь более 60 тыс. жителей, а также гости города даже в часы максимальной нагрузки на сеть могут с большим комфортом пользоваться необходимыми цифровыми сервисами, загружать контент в социальных сетях, смотреть фильмы и читать книги в онлайн-библиотеках.

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Новые скорости мобильного интернета МТС стали также доступны и для более 34 тыс. жителей города Коряжма, который считается одним из самых молодых в России. Именно здесь было запущенно первое в России производство высококачественной мелованной бумаги.

«Путешествия по «Серебряному ожерелью России» набирают популярность с каждым годом. Уникальные объекты культурно-исторического наследия и богатые природные ресурсы позволяют Котласскому району оставаться одним из самых притягательных мест Русского Севера. Котлас и Коряжма – красивые, развивающиеся города. В связи с растущей нагрузкой на сеть мы провели обширную работу по улучшению качества связи, чтобы как жителям, так и гостям всегда были доступны различные цифровые сервисы в любой точке города», – сказал директор МТС в Архангельской области Григорий Бедрин.