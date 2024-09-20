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МТС включила LTE в 7 малых населённых пунктах Поморья

МТС обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом ещё семь малых населённых пунктов в различных районах Архангельской области. Впервые сеть LTE стала доступна для более 2,5 тыс. местных жителей, а также для путешественников на участке трассы М8 в Шенкурском районе.

В результате проведённых работ по перераспределению частот новое покрытие LTE от МТС появилось в посёлке Емца в Плесецком районе, селе Ирта в Ленском районе Архангельской области. Кроме того, высокоскоростной мобильный интернет пришёл в небольшую деревню Заозерье (Приморский район), а также в прилегающий дачный массив, куда в летний сезон приезжает много отдыхающих. Также доступ к цифровым сервисам получили пассажиры и местные жители в районе железнодорожной станции Виледь в Вилегодском районе.

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Цифровизация

Технические специалисты МТС провели работы по модернизации телеком-оборудования и в Шенкурском районе. В результате новое покрытие LTE появилось на участке трассы М8 между деревнями Констаниновской и Новиновской, а также в деревнях Васильевская, Копалинская и Ванихинская

«Жителям малых и удалённых населённых пунктов наличие качественной связи даёт возможность существенно улучшить уровень жизни и личного комфорта. Высокоскоростной мобильный интернет открывает сельчанам доступ к онлайн-обучению или дистанционной работе, а также является удобным инструментом для решения множества вопросов при помощи сервисов госуслуг или онлайн-банкинга. Мы активно развиваем сеть и стремимся охватить качественной связью как можно больше сёл и деревень, чтобы у каждого жителя региона был доступ к необходимым ему цифровым сервисам», – сказал директор МТС в Архангельской области Григорий Бедрин.

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