Получите все материалы CNews по ключевому слову
Прищемихин Андрей
УПОМИНАНИЯ
Прищемихин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13768 9
|Ростелеком 10124 3
|Ростелеком Северо-Запад - Северо-Западный макрорегиональный филиал Ростелекома 71 2
|Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 182 1
|Правительство Архангельской области - органы государственной власти 37 2
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6201 1
|ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 163 1
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4719 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1385236, в очереди разбора - 730639.
Создано именных указателей - 183385.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.