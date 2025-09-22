Разделы

Прищемихин Андрей


УПОМИНАНИЯ


22.09.2025 Телеком-оператор «Миранда-медиа» сменил гендиректора на топ-менеджера «Ростелекома» 1
22.09.2025 Андрей Прищемихин назначен директором Ростовского филиала «Ростелекома» 2
14.12.2016 «Ростелеком» создал единую ГИС для Ненецкого АО 1
18.03.2016 «Ростелеком» приступил к внедрению АПК «Безопасный город» в Архангельской области 1
25.02.2016 «Ростелеком» приступил к строительству высокоскоростной сети связи в городе Онега Архангельской области 1
29.09.2014 МТС в 4 раза увеличила число абонентов цифрового ТВ в Архангельской области 1
23.09.2014 МТС запустила сеть 4G LTE в Архангельске 1
16.06.2014 МТС запустила сеть LTE в Архангельской области 1
18.07.2013 МТС предоставила бесплатный доступ в интернет для клиентов архангельского такси 1
04.03.2013 МТС ускорила мобильный интернет в Архангельске до 42 Мбит/с 1
01.03.2013 МТС обеспечит мониторинг передвижения пассажирских автобусов в Архангельской области 1
21.11.2012 МТС обеспечила доступом в интернет крупнейшее медучреждение Северодвинска 1
13.11.2012 Архангельские машины скорой помощи оснастили навигацией МТС 1
18.11.2011 МТС обеспечила связью 3G отдаленные районы Архангельской области 1

Публикаций - 14, упоминаний - 15

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13768 9
Ростелеком 10124 3
Ростелеком Северо-Запад - Северо-Западный макрорегиональный филиал Ростелекома 71 2
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 182 1
Правительство Архангельской области - органы государственной власти 37 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6201 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 163 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4719 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14248 8
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3331 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70873 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28638 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8512 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9540 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8989 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16806 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6617 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5045 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12728 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13243 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14820 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21591 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55380 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9453 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8022 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25197 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12564 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3883 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12805 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3902 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 922 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1407 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2160 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 603 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2157 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4292 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 647 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4032 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4800 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8664 1
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1102 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2037 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6563 1
HSDPA Dual Carrier 84 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11953 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11103 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4804 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10450 1
МТС SIM-карты - МТС Абонент 142 2
МТС 3G-сеть 121 2
Apple iPad 3902 1
Apple iPhone 5 774 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 433 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 323 1
МТС Коннект - МТС Connect 46 1
МТС Мобильные сотрудники 114 1
Ростелеком - РусГИС - Единое информационное пространство геоданных (ЕПГ) - RusGIS 15 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 243 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 108 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 452 1
МТС M2M-NB-IoT-сеть - MTS IoT HUВ - МТС IoT Connected Car - платформа интернета вещей - Цельсиум Интеллектуальная система - Энергосбыт-сервис 87 1
МТС Роутер - МТС Домашний интернет 36 1
Мордасов Сергей 23 2
Окладников Павел 6 1
Алсуфьев Алексей 1 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 754 11
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 450 9
Россия СЗФО - Архангельская область - Северодвинск 134 5
Россия - РФ - Российская федерация 153358 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18272 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45049 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1271 2
Россия - СЗФО - Архангельская область - Онежский район - Онега 31 2
Россия - СЗФО - Архангельская область - Вычегодский район - Котлас 28 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1315 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3124 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7948 1
Россия - УФО - Свердловская область 1676 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1777 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2591 1
Россия - СФО - Новосибирск 4558 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1667 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1824 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 788 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 395 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1968 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1012 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 957 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 881 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 590 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1211 1
Россия - ПФО - Пензенская область 618 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 977 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 532 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 631 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 605 1
Россия - ДФО - Амурская область 811 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 633 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 871 1
Россия - СЗФО - Псковская область 661 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1379 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 358 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 949 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 435 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 299 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54003 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10372 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19877 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9403 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2814 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17095 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3717 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10463 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2336 1
Металлы - Медь - Copper 821 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5494 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6247 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5948 1
Здравоохранение - Скорая медицинская помощь - травмпункт - травматология 176 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2606 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1874 1
