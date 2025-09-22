Телеком-оператор «Миранда-медиа» сменил гендиректора на топ-менеджера «Ростелекома»

Российская телекоммуникационная компания «Миранда-медиа» сменила генерального директора в сентябре 2025 г. Новым главой стал вице-президент, руководитель Ростовского филиала «Ростелекома». В его обязанности входит стратегическое развитие ИТ-инфраструктуры фиксированной и мобильной связи, а также цифровизация социальной сферы, регионов и бизнеса ведущего телеком-оператора в Крыму, Севастополе, Донецкой и Луганской Народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Новый гендиректор

Телеком-оператор «Миранда-медиа» сменил генерального директора, пишет «Коммерсант». Им стал вице-президент, руководитель Ростовского филиала «Ростелекома» Сергей Мордасов.

Как писал CNews, Мордасов сменил на этом посту Игоря Жижикина, а директором Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» в сентябре 2025 г. назначен Андрей Прищемихин.

Сергей Мордасов с сентября 2025 г. будет отвечать за стратегическое развитие ИТ-инфраструктуры фиксированной и мобильной связи, а также цифровизацию социальной сферы, регионов и бизнеса. До своего назначения господин Мордасов не только руководил ростовским филиалом, но и в качестве вице-президента курировал работу компании в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

В «Миранда-медиа» назначение Сергея Мордасова считают значимым этапом в реализации стратегии развития. «Под его руководством в ростовском филиале «Ростелекома» была успешно внедрена амбициозная среднесрочная стратегия, фокусирующаяся на расширении влияния в частном секторе. В рамках инвестиционной программы «Щит и меч» национальный провайдер за несколько лет модернизировал оптическую ИТ-инфраструктуру в этом направлении, увеличив покрытие с 19 до 82%. За время работы Сергея Мордасова команда ростовского филиала компании реализовала множество проектов по цифровизации ключевых отраслей региональной экономики», — пояснили в пресс-службе.

Телеком-оператор

«Миранда-медиа» — российская телекоммуникационная компания, официально начала свою деятельность в 2014 г. в Крыму и Севастополе.

8 октября 2024 г. «Миранда-медиа» стала партнером оператора мобильной связи T2 по отмене роуминга в Республике Крым, Херсонской, Запорожской областях, Донецкой и Луганской республиках. С этого дня абоненты T2 расходуют пакеты из своего тарифа при регистрации в сети «Миранда» и «Миртелеком».

17 октября 2024 г. «Миранда» и «Сбермобайл» подписали меморандум о сотрудничестве. В рамках этого меморандума 16 декабря виртуальный оператор «Сбермобайл» отменил дополнительную плату за услуги связи в сети «Миранда» и «Миртелеком».

По состоянию на 2025 г. «Миранда-медиа» работает как оператор мобильной связи в Крыму, Севастополе, Луганской и Донецкой Народных республиках, а также под брендом «Миртелеком» в Запорожской и Херсонской областях. Телеком-оператор работает на стандартах GSM, UMTS 900/1800/2100 МГц, LTE 450, 2300 (только в Крыму и Севастополе) и 2600 МГц.

Биография руководителя

Сергей Мордасов родился 13 ноября 1980 г. в Тамбове. В 2002 г. окончил Тамбовский государственный технический университет по специальности «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства». Уже в 2008 г. получил образование в Московском государственном университете экономики, статистики и информатики по специальности «Менеджмент организации». В 2013 г. он окончил Московскую Международную высшую школу бизнеса «МИРБИС», получив квалификацию master of business administration (МВА) «Управление в отрасли телекоммуникаций».

«Ростелеком» Мордасов Сергей Анатольевич

В отрасли связи Сергей Мордасов работает с 2003 г. и прошел путь от менеджера участка предоставления услуг до директора Тамбовского филиала «Ростелекома».

В 2017 г. стал одним из 100 победителей первого конкурса «Лидеры России», где в единственном числе представлял Тамбов и Черноземье. После победы в конкурсе Мордасов в дополнение к основной деятельности стал руководителем центра компетенций по разработке ИТ-инфраструктурного и телекоммуникационного обеспечения объектов жилой недвижимости малоэтажной застройки макрорегиональных филиалов (МРФ) «Центр».

4 июня 2019 г. стал директором Ростовского филиала «Ростелекома». На данном посту он сменил Сергея Алхасова, возглавлявшего филиал с 2013 по 2019 г.

В 2021 г. Сергей Мордасов назначен вице-президентом — директором макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком». На этом посту он сменил Дениса Лысова в связи с его переводом на должность руководителя центрального макрорегиона компании.

По данным «Ростелекома», под руководством Сергея Мордасова в Ростовском филиале в 2021 г. создан аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», который на единой ИТ-платформе Netris обеспечивает безопасность граждан во всех 55 муниципальных образованиях, в том числе — в отдаленных сельских районах. Реализованы проекты по созданию систем «умного освещения» и других элементов ИТ-платформы «Умный город» в большинстве крупных муниципалитетов области. Благодаря инициативе Сергея Мордасова Ростовская область в 2022 г. вошла в число пяти пилотных регионов, где проводится эксперимент, в рамках которого медицинские учреждения предоставляют бесплатные онлайн-консультации через портал «Госуслуг». Также в активе Сергея — масштабный проект в 2023 г. совместно с ведущими вузами Ростова «Цифровое образование», направленный на развитие у студентов необходимых компетенций для цифровой экономики.