Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186120
ИКТ 14431
Организации 11192
Ведомства 1492
Ассоциации 1069
Технологии 3532
Системы 26408
Персоны 80213
География 2984
Статьи 1569
Пресса 1260
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2740
Мероприятия 877

Россия СЗФО Санкт-Петербург Приморский район


СОБЫТИЯ


24.11.2025 «Яндекс» запустил в Санкт-Петербурге роботизированную доставку 1
23.08.2024 Пришло время распробовать новые скорости на скоростной магистрали 1
29.11.2018 INO Group и oneFactor провели в Санкт-Петербурге омниканальную кампанию 2
02.01.2018 Похищенного россиянина - гендиректора криптовалютной биржи отпустили за миллион 1
27.12.2017 В Киеве похищен россиянин, владелец крупнейшей криптовалютной биржи 1
09.10.2015 Названы приоритеты Санкт-Петербурга в информатизации 1
10.06.2015 Власти разрешат сотовым операторам улучшать связь задешево 1
23.09.2014 МТС запустила сеть 4G LTE в Архангельске 1
18.01.2013 В Архангельской области запущена тестовая трансляция цифрового ТВ 1
08.11.2010 «Скай Линк» открыл новый офис в Санкт-Петербурге 1
01.06.2010 Энергоэффективная «Шведская крона» появится в Санкт-Петербурге 1
10.09.2008 «ВестКолл» приобрел 90% «Сильвернета» 1
14.04.2008 Приморский район закупает картриджи 1
22.01.2008 В Петербурге представили автобусы с электронной оплатой проезда 1
14.11.2007 Питерские сети: драка за абонента начинается 1
08.11.2007 SkyNet приобрел абонентов HomeForce 1
18.09.2007 «Скай Линк» запустит EV-DO Revision A в 2008 году 1
12.07.2007 ГУЗ Приморского района заказывает компьютерную и телефонную сети 1
29.05.2007 ГОУ Приморского района закупает мультимедиа-класс 1
20.03.2007 Телефонным террористам грозят новые наказания 1
16.03.2007 До конца года «Матрикс» планирует охватить Выборгский и Калининский районы Петербурга 1
21.02.2007 Пенсионерка произвела заминирование по телеграфу 1
20.02.2007 ОЭЗ подключат к электросетям 1
25.01.2007 «Цифроград» - любимая мишень грабителей 1
25.10.2006 В Петербурге открылся первый школьный Центр социально значимой информации 1
25.10.2006 В Петербурге открылся первый школьный Центр социально значимой информации 1
15.08.2006 ОЭЗ Петербурга засиделась на бумаге 1
09.08.2006 СЗТ предоставит универсальные услуги связи в Архангельской области 1
15.02.2002 Госсанэпиднадзор проверит 186 интернет-кафе Санкт-Петербурга 1

Публикаций - 29, упоминаний - 30

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14107 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 2
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 936 2
Powerwave Technologies 11 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4496 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 383 1
МегаФон 9844 1
X Corp - Twitter 2904 1
Microsoft Corporation 25216 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1594 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 1
HP Inc. 5754 1
Toshiba Corporation 2954 1
VK - Mail.ru Group 3526 1
Xerox - The Haloid Company 1154 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3036 1
Canon 1421 1
Philips 2075 1
Vodafone Group 1393 1
AT&T Inc 1697 1
HP - Hewlett-Packard 3643 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1766 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1392 1
МегаФон - oneFactor - Уанфактор - ЕдиныйФактор 42 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 582 1
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 349 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 193 1
Telefonica - Telefónica, S.A. 570 1
Ниеншанц 122 1
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор 155 1
Huawei Technologies 404 1
ВестКолл - WestCall 90 1
SK Group - SK Telecom - South Korea Telecom - SK Broadband - Hanaro Telecom 224 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 283 1
Питерская группа связистов 437 1
Verizon Wireless - Cellco Partnership 428 1
Инталев - Intalev 275 1
Network Solutions - Web.com 105 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 909 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 223 2
Microsoft - LinkedIn 679 1
SoftBank Group 269 1
Россети Ленэнерго 1699 1
INO Group - Коммуникационное агентство 1 1
Цифроград 171 1
Магистраль северной столицы 2 1
Большой порт Санкт-Петербург - Морской порт Санкт-Петербург 26 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5758 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2913 2
СБУ - Служба безопасности Украины 96 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 236 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 303 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12782 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3346 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1405 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6251 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2809 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5219 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 700 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1479 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 540 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1026 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 154 1
ОЭЗ ОАО - Особые экономические зоны 17 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 305 1
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 52 1
Администрация Санкт-Петербурга - Городской мониторинговый центр Санкт-Петербурга - СПб ГКУ 20 1
Районный суд РФ - Санкт-Петербурга 38 1
Минэкономразвития РФ - РосОЭЗ - ФАУОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 61 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 231 1
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 114 1
Судебная власть - Judicial power 2407 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6420 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72687 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21910 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25505 4
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 950 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9209 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12314 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31491 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28893 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9325 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1582 2
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2171 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5359 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4330 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11271 2
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 603 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8083 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3983 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8729 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10517 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11165 2
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1404 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12946 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4871 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 660 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8898 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25587 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 866 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7369 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3092 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4141 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17049 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3489 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4832 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14965 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1844 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27090 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56917 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1418 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4056 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33813 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 691 2
EXMO - RBK Trading - криптовалютная биржа 15 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1901 1
VK - Mail.Ru myTarget - Таргет@Mail.ru 165 1
SmartIndex - облачная кросс-медийная платформа 3 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 48 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 456 1
Магистраль северной столицы ЗСД - Западный скоростной диаметр - Внутригородская платная автомагистраль в Санкт-Петербурге. 25 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
Transas - Транс-Форс 15 1
Администрация Санкт-Петербурга - Цифровой Петербург ЭГС - Электронный Санкт-Петербург - МАИС ЭГУ - Межведомственная автоматизированная информационная система государственных и муниципальных услуг - Реестр государственных информационных систем СПб 27 1
Лернер Павел 2 2
Lerner Paltiel - Лернер Палтиель 2 2
Осеевский Михаил 332 1
Греф Герман 465 1
Матвиенко Валентина 114 1
Кусков Денис 221 1
Новиков Дмитрий 41 1
Геращенко Антон 1 1
Соколова Анастасия 11 1
Орлов Игорь 5 1
Сосновских Артем 1 1
Воеводский Максим 4 1
Громов Иван 102 1
Дудин Алексей 7 1
Москалева Татьяна 73 1
Лебедев Олег 16 1
Васюков Григорий 14 1
Прищемихин Андрей 15 1
Михайлов Юрий 8 1
Махровский Сергей 1 1
Топчий Александр 2 1
Остроумова Ирина 1 1
Токаренко Максим 46 1
Салахутдинов Мансур 1 1
Горбунова Татьяна 2 1
Мурашова Юлия 1 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18493 25
Россия - РФ - Российская федерация 156092 10
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1298 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45564 6
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3213 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Выборгский район 112 5
Россия - СЗФО - Архангельская область 764 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13556 3
Польша - Республика 1999 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2636 2
Украина 7779 2
Испания - Королевство 3758 2
Испания - Каталония - Барселона 748 2
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 385 2
Украина - Киев 1141 2
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 452 2
Санкт-Петербург - Новоорловский государственный природный заказник 18 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Приозерск 49 2
Россия - СЗФО - Архангельская область - Новодвинск 32 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петроградский район - Петроградская сторона 24 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53382 1
Южная Корея - Республика 6848 1
Япония 13526 1
Швеция - Королевство 3671 1
Финляндия - Финляндская Республика 3657 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 740 1
Индия - Bharat 5676 1
Россия - СФО - Новосибирск 4626 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3342 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 977 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 627 1
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 141 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 212 1
Россия СЗФО - Архангельская область - Северодвинск 134 1
Киргизия - Бишкек 134 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Василеостровский район - Васильевский остров 116 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петродворцовый район - Петродворец 48 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петродворцовый район - Стрельна 30 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Невский район 43 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 406 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54800 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31699 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5596 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9616 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4394 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20281 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10495 3
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2859 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5495 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25863 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8893 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1007 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5971 2
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 762 2
УК Украины - Уголовный кодекс Украины - Криминальный кодекс Украины 27 2
Skynet 52 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8326 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17352 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6332 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1815 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2581 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3690 2
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 514 1
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 304 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4316 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6645 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5292 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1814 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3758 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11706 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 767 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3702 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2291 1
Налогообложение - ЕСН - Единый социальный налог 132 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6760 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1335 1
МРОТ - Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации 67 1
ЦКП - Центр коллективного проектирования 27 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1620 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3682 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2722 1
FT - Financial Times 1257 1
Юность - радиостанция 51 1
Regnum - Регнум 112 1
CNews Северо-Запад 24 1
Times 644 1
ABI Research 235 1
Волга-Инфо ИА - ВолгаИнформ ИА 19 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 262 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1401948, в очереди разбора - 733135.
Создано именных указателей - 186120.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

10 удобных функций Telegram в 2025 году, о которых не все знают

Обзор смартфона iQOO Z10R: достойное решение в среднеценовом сегменте

Обзор телевизора HARPER 55Q970TS с AI-караоке и матрицей QD Mini-LED

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще