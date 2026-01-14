Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия СЗФО Ленинградская область Приозерск
СОБЫТИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 5
|Васильев Евгений 128 4
|Токаренко Максим 46 2
|Смирнов Дмитрий 102 2
|Брюквин Юрий 299 2
|Соловенчук Александр 138 2
|Рылов Дмитрий 53 2
|Новожилов Михаил 4 2
|Маркова Наталья 3 1
|Бусло Роман 3 1
|Минц Вера 1 1
|Георгиевская Мария 1 1
|Рейман Леонид 1059 1
|Сергеев Сергей 161 1
|Слизень Виталий 243 1
|Кузнецов Андрей 94 1
|Титов Алексей 40 1
|Васильев Андрей 27 1
|Висящев Андрей 64 1
|Адушев Дмитрий 9 1
|Протасов Сергей 9 1
|Бражников Илья 1 1
|Муттерперл Михаил 22 1
|Филимоненок Павел 19 1
|Волошин Кирилл 23 1
|Евдокимов Евгений 12 1
|Голуб Василий 29 1
|Золочевский Иван 20 1
|Лебедев Олег 16 1
|Анисимов Андрей 12 1
|Алешко Евгения 9 1
|Ващилин Тимофей 8 1
|Сердюков Валерий 12 1
|Махровский Сергей 1 1
|Топчий Александр 2 1
|Меньшакова Анна 2 1
|Рустелеком ТК 304 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1412809, в очереди разбора - 730749.
Создано именных указателей - 188642.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.