Россия СЗФО Ленинградская область Приозерск


СОБЫТИЯ


14.01.2026 В отелях «Точка на карте» и «Игора. Времена Года» появились электрозарядные станции для зарядки электромобилей 2
27.10.2025 Российская киберполиция закрыла майнинг-ферму из-за кражи электричества ценой в миллиард 1
12.02.2025 «МегаФона» построил и модернизировал инфраструктуру в Приозерском районе Ленинградской области 5
01.03.2024 Петербургские клиенты Tele2 стали чаще делиться гигабайтами 1
24.01.2024 МТС обновила сеть в Петербурге и Ленобласти, увеличив покрытие и скорость мобильного интернета 1
17.01.2024 «МегаФон» разогнал интернет на восьми горнолыжных курортах Ленинградской области 1
16.06.2023 МТС увеличила скорость мобильного интернета в детских лагерях Ленобласти 1
29.06.2021 РТКОММ обеспечил спутниковым интернетом фестиваль Ладога-Трофи 1
12.05.2021 Tele2 подготовила 4G-сеть в Петербурге и Ленобласти к дачному сезону 1
07.08.2019 «Юлмарт» предложил малому бизнесу заработать на выдаче заказов 1
22.03.2018 МТС освоила «пятый» диапазон LTE в Петербурге и Ленобласти 1
26.09.2017 Navitel обновила карты России для «Навител Навигатор» 1
15.12.2016 МТС открыла 70 новых салонов в Петербурге и Ленинградской области 1
18.11.2015 Больше половины базовых станций «МегаФона» в Петербурге поддерживают технологию LTE-Advanced 1
26.06.2014 МТС расширила покрытие сети 4G в Ленинградской области 1
11.04.2014 МТС запустила в коммерческую эксплуатацию LTE в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 1
27.12.2013 МТС расширила 3G-сеть в Санкт-Петербурге и Ленобласти 1
29.10.2013 4G-абонентов «МегаФона» на Северо-Западе стало в 9 раз больше 1
13.08.2013 Трафик в сети 4G Северо-Западного филиала «МегаФона» вырос в 1,5 раза 1
08.12.2011 «Яндекс.Карты» научились строить маршруты общественным транспортом в новых городах 1
05.12.2011 «Билайн» расширил сеть в Ленинградской области в 1,5 раза 1
11.11.2011 «Tele2 Россия» за 2 месяца построила более 200 новых базовых станций 1
18.10.2011 «Билайн» расширил сеть 3G в Ленинградской области 1
02.09.2011 Банк «Санкт-Петербург» переходит на технологическую платформу ЦФТ 1
16.06.2011 МТС улучшила качество связи в популярных зонах отдыха по всей России 1
31.05.2011 «МегаФон» с помощью сети 3G поможет лесникам Ленинградской области предупреждать пожары 1
20.05.2011 «Билайн» завершил строительство сети 3G в 29 населенных пунктах Ленинградской области 1
18.04.2011 Число базовых станций 3G МТС в Ленобласти с начала года выросло в 1,5 раза 1
03.12.2010 «ПетерСтар» приступил к оказанию услуги доступа в интернет в Луге 1
19.10.2010 «ПетерСтар» инвестировал 85 млн руб. в строительство 178 км ВОЛС в Ленинградской области 1
24.06.2010 «ПетерСтар» обеспечит правительство Ленинградской области видеоконференцсвязью с районными администрациями 1
31.03.2010 Чистая прибыль «ПетерСтара» в 2009 г. увеличилась на 18% до 859,5 млн руб. 1
04.02.2010 «ПетерСтар» создаст единую VPN для Управлений ПФР в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 1
03.08.2009 «Синтерра»: протяженность магистральной сети перешагнула рубеж в 75 тыс. км 1
20.05.2009 «ПетерСтар» развивает бизнес в Ленинградской области 1
12.02.2009 «ПетерСтар» и «Синтерра» в 2008 г. построили свыше 2,6 км ВОЛС в СЗФО 1
18.06.2008 «Транзас» поставит системы идентификации для Невы и Ладожского озера 1
07.06.2008 МТС отбивается от прокуратуры 2
12.12.2007 «Ультра» открыла магазин в Приозерске 2
22.10.2007 Tele2 открывает салон связи в Кронштадте 1

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14392 14
МегаФон 9985 10
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 330 8
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3136 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9216 6
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 525 6
МегаФон - Синтерра - Synterra 808 4
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 3
Samsung Electronics 10654 2
Ростелеком 10364 2
HTC Corporation 1505 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1540 2
МТС Северо-Запад макрорегион 67 2
ВымпелКом - Билайн Северо-Запад - Северо-Западный регион 69 2
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 259 1
МТС - Телеком XXI 30 1
Yandex - Яндекс 8530 1
Восход ФГБУ НИИ 686 1
Huawei 4239 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 1
LG Electronics 3680 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2104 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 403 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5743 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 379 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3039 1
Philips 2076 1
Sony 6637 1
Meizu Technology - DreamSmart Group 164 1
Альфа-Телеком ГК - Megacom 228 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 523 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 1
Poly - Plantronics 140 1
Samsung - Harman - JBL 234 1
Ростелеком - Связьинвест 1714 1
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 239 1
МегаФон Ритейл 84 1
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 71 1
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 161 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 37 4
Tez Tour - Тез Тур 8 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 133 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 139 1
Hyundai Motor Company 421 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 281 1
Евросеть 1417 1
Альфа-Групп 731 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 357 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 138 1
Возрождение - Коммерческий банк 351 1
CarPrice - Карпрайс 40 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 202 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 189 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 314 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 226 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 173 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 99 1
Skoda - Škoda Auto 53 1
IPOC - IPOC International Growth Fund 140 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 225 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 65 1
МТЗ Трансмаш 23 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 253 1
Магнит Косметик 43 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 489 1
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 55 1
РФГ - Русская Фитнес Группа - Russian Fitness Group - World Class - Физкульт - фитнес-клуб 31 1
Сбер - Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 25 1
Pegas Touristik - Пегас Туристик 5 1
Санаторий имени Н.М. Пржевальского 1 1
Инжавинский санаторий 1 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1029 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1678 2
Минтранс РФ - Росморречфлот - Волго-Балт Администрация ФБУ - Волго-Балт - Волго-Балтийский водный путь 12 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1070 1
Судебная власть - Judicial power 2410 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3388 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3132 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5279 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2940 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1410 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6315 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5268 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 84 1
Петербургский метрополитен ГУП 144 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 154 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 306 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 96 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 231 1
Международный арбитражный суд города Женевы 5 1
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 126 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73540 16
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8801 14
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4016 11
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9391 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 9
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6712 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 8
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4848 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25554 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11190 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17142 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8930 4
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3078 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3967 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25683 3
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1418 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5173 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10530 2
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2351 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1617 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4932 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8957 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 2
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1284 2
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1100 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 389 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2570 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12724 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3361 2
Мобильное мошенничество - Телефонное мошенничество - Mobile Fraud - Phone Fraud - Телефонный терроризм - Маркировка звонков - Маркировка вызовов 305 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 1
Аксессуары 4133 1
Пропускная способность - Bandwidth 1832 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3921 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 329 4
МТС 3G-сеть 121 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1534 2
ВымпелКом - Билайн 2G/3G-сеть 45 2
Минприроды РФ - Рослесхоз ИСДМ - Информационная система дистанционного мониторинга лесных пожаров Федерального агентства лесного хозяйства 65 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк Турбо - тариф 14 1
CSBI - БАНКИР/ПРО АБС 14 1
Google YouTube - Видеохостинг 2902 1
Google Android 14749 1
Huawei nova - Серия смартфона 77 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 101 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 610 1
МТС Pay - MTS Pay - МТС Деньги 106 1
Магистраль северной столицы ЗСД - Западный скоростной диаметр - Внутригородская платная автомагистраль в Санкт-Петербурге. 25 1
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 144 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 1
Правительство Москвы - Моя улица - Программа комплексного благоустройства улиц Москвы 10 1
Apple Beats - Apple Beats Flex 114 1
Vobis Highscreen 69 1
Васильев Евгений 128 4
Токаренко Максим 46 2
Смирнов Дмитрий 102 2
Брюквин Юрий 299 2
Соловенчук Александр 138 2
Рылов Дмитрий 53 2
Новожилов Михаил 4 2
Маркова Наталья 3 1
Бусло Роман 3 1
Минц Вера 1 1
Георгиевская Мария 1 1
Рейман Леонид 1059 1
Сергеев Сергей 161 1
Слизень Виталий 243 1
Кузнецов Андрей 94 1
Титов Алексей 40 1
Васильев Андрей 27 1
Висящев Андрей 64 1
Адушев Дмитрий 9 1
Протасов Сергей 9 1
Бражников Илья 1 1
Муттерперл Михаил 22 1
Филимоненок Павел 19 1
Волошин Кирилл 23 1
Евдокимов Евгений 12 1
Голуб Василий 29 1
Золочевский Иван 20 1
Лебедев Олег 16 1
Анисимов Андрей 12 1
Алешко Евгения 9 1
Ващилин Тимофей 8 1
Сердюков Валерий 12 1
Махровский Сергей 1 1
Топчий Александр 2 1
Меньшакова Анна 2 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2684 44
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18699 40
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Всеволожск 133 23
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Выборг - Выборгское городское поселение 153 20
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Гатчинский район - Гатчина 139 20
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3237 19
Россия - РФ - Российская федерация 157671 17
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Тосненский район - Тосно 55 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45930 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Выборгский район 112 10
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Кингисепп 70 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Сестрорецк 40 10
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Волховский район - Волхов 51 9
Россия - СФО - Красноярский край - Зеленогорск 68 9
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кириши 25 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 101 8
Россия - Рощино 24 7
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 291 7
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Тихвин 29 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Колпино - Колпинский район 91 6
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Лодейнопольский район - Свирьстрой 15 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Волосовский район - Волосово 12 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Гатчинский район - Сиверский 11 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8178 5
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 335 5
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Сортавала 34 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кировск 25 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петродворцовый район - Петродворец 48 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Выборгский район - Каменногорск 8 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Светогорск 19 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Сертолово 21 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Шлиссельбург 10 4
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Лахденпохья 13 4
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 342 4
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 636 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Василеостровский район - Васильевский остров 117 3
Москва - ЮЗАО - Ломоносовский район 12 3
Россия - СЗФО - Ладожское озеро - Свирь - Ладога - Немо - Валаам - Валаамский архипелаг 34 3
Россия - Никольск 11 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петродворцовый район - Стрельна 30 3
Дача - Дачный сезон - Дачники 1022 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5321 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 6
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 5
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 5
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 308 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51312 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 3
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1406 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8143 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2952 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1819 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1564 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2970 2
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 464 2
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 516 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1884 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6786 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2498 2
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 765 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1714 1
Аренда 2583 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8539 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 920 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 597 1
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские 243 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2958 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1149 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11420 1
Юность - радиостанция 51 1
Рустелеком ТК 304 2
СПГУ - Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II - Национальный минерально-сырьевой университет 28 1
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
