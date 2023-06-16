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Телеком Мобильная связь
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МТС увеличила скорость мобильного интернета в детских лагерях Ленобласти

Цифровая экосистема МТС увеличила скорость мобильного интернета и улучшила качество голосовой связи в населенных пунктах, где расположены детские оздоровительные лагеря Ленинградской области. Теперь около 100 тыс. ребят смогут во время отдыха делиться с родителями и друзьями фотографиями, общаться по видеосвязи, вести в соцсетях хронику своих каникул. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Около 80% детских лагерей, в которых была улучшена связь, работают на базе школ. Накануне летнего сезона МТС провела технические работы, в результате которых скорость мобильного интернета в этих локациях выросла в полтора раза.

Также МТС увеличила зону покрытия сети в тех районах области, на территории которых расположены загородные лагеря круглогодичного и летнего пребывания детей. К примеру, в Выборгском, Курортном и Приозерском районах, где базируется несколько спортивных, туристических, языковых и оздоровительных детских учреждений, благодаря комплексной модернизации сети прирост емкости увеличен на 30%.

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«Мы продолжаем развивать телеком-инфраструктуру в летних лагерях, чтобы не только повысить уровень комфорта детей и воспитателей, но и обеспечить ресурс для их безопасности, быстрой связи с экстренными службами. При этом если учесть, что многие лагеря находятся в населенных пунктах, где в сезон отпусков нагрузка на мобильную сеть увеличивается – отдыхающие потребляют в среднем на 25% больше мобильного трафика, то улучшение качества связи в этих локациях было необходимо», — сказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

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