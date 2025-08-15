Разделы

Россия СЗФО Ленинградская область Всеволожский район Сертолово

Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Сертолово

УПОМИНАНИЯ


15.08.2025 «Мегамаркет» расширяет географию экспресс-доставки: заказы «по клику» теперь доступны в 40 новых населенных пунктах 1
01.07.2022 «Ситидрайв» расширил зоны покрытия за пределами Петербурга и Москвы 1
01.11.2021 Yota доставит SIM-карты «Самокатом» в Нижнем Новгороде, Самаре, Уфе, Ленинградской и Московской областях 1
12.05.2021 Tele2 подготовила 4G-сеть в Петербурге и Ленобласти к дачному сезону 1
17.07.2014 InterZet расширил зону присутствия в Ленинградской области 1
26.06.2014 МТС расширила покрытие сети 4G в Ленинградской области 2
24.04.2012 «Акадо» консолидирует управление активами в Санкт-Петербурге 1
08.12.2011 «Яндекс.Карты» научились строить маршруты общественным транспортом в новых городах 1
26.10.2011 «Акадо» завершила сделку по приобретению компании «Сертоловское телевидение» 1
18.04.2011 Число базовых станций 3G МТС в Ленобласти с начала года выросло в 1,5 раза 1
16.03.2011 «Билайн» расширил сеть 3G в Ленинградской области 1
07.06.2010 В Москве состоится Всероссийский форум «Электронный муниципалитет 2010» 1
13.12.2007 Москва и Питер: межгород становится внутризоной 1
24.10.2007 В России началось 3G 1
06.06.2007 «Ленэнерго» начинает обкатку информационной системы 1
13.03.2007 Региональные выборы: ИТ-полигоны 1
25.01.2007 СЗТ подтвердил планируемый перевод посёлков Ленобласти на областной код 1
22.01.2007 СЗТ лишит поселки Ленобласти петербургских номеров 1
25.06.2004 "Поликом Про" продолжает модернизацию информационных систем в судах Ленинградской области 1
29.12.2003 Tele2 запустил сеть в Ленинградской области 1
22.05.2003 "Би Лайн" подвел итоги месяца работы в Петербурге 1

Публикаций - 21, упоминаний - 22

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13570 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9005 3
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 935 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3016 2
Восход ФГБУ НИИ 667 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 807 2
МегаФон 9495 2
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Северо-Запад макрорегион 11 1
МТС Северо-Запад макрорегион 67 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Интерзэт - Interzet 23 1
Yandex - Яндекс 7998 1
Меркатор Инфо 1 1
Цифра ГК 2501 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1413 1
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 523 1
Ростелеком 10074 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 857 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 514 1
Поликом Про 38 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1508 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 350 1
МТЗ Трансмаш 23 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 37 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 217 1
Атон ИК - Инвестиционная компания 93 1
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 102 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12358 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1008 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 431 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5135 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2220 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3471 1
Мосгордума - Московская городская Дума 144 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 388 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 272 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 219 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 298 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 95 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6322 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70010 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8359 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21452 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3807 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16672 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14193 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6589 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25143 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28506 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8854 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8552 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9509 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9441 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5001 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3872 1
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 546 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13124 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3014 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2322 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4022 1
Управляемость - Manageability 1839 1
USB modem - USB модем 308 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1813 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8735 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4997 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3004 1
HSCSD - High Speed CSD - улучшенная версия обычного модемного соединения для сетей GSM 262 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1568 1
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи - FMTN - Fixed Mobile Technology Network - Объединение мобильных и офисных телефонов в единую сеть 336 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3258 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2263 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25011 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12500 1
Cleantech - Greentech - Чистые технологии - экологически чистые технологии - Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Зелёные технологии - Безотходное производство 327 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12590 1
Сетевое оборудование - Router 3G - Роутер 3G 124 1
Google Android 14423 2
Google YouTube - Видеохостинг 2843 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 318 1
ВымпелКом - Билайн 2G/3G-сеть 45 1
МТС 3G-сеть 121 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 561 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2832 1
КОИБ - Комплекс обработки избирательных бюллетеней 48 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1057 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Yota SIM-карты 26 1
Apple iOS 8045 1
Сергеев Сергей 156 1
Рылов Дмитрий 52 1
Акулич Владимир 41 1
Хомичев Евгений 2 1
Смирнов Дмитрий 96 1
Кремер Владимир 10 1
Воронков Михаил 10 1
Вешняков Александр 30 1
Волков Василий 1 1
Финошин Олег 1 1
Солдатенков Сергей 161 1
Голубева Надежда 43 1
Астафьева Ирина 37 1
Пепеляев Евгений 8 1
Брюквин Юрий 299 1
Мямлина Елена 1 1
Сергеев Алексей 45 1
Налобина Елена 5 1
Сухарев Сергей 11 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2569 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18138 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44760 9
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Всеволожск 126 9
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Гатчинский район - Гатчина 137 7
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Кингисепп 69 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Выборг - Выборгское городское поселение 152 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Тосненский район - Тосно 52 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7874 5
Россия - РФ - Российская федерация 152005 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3170 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Колпино - Колпинский район 91 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Приозерск 48 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Коммунар 25 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кировск 24 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Шушары 29 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Тихвин 29 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Василеостровский район - Васильевский остров 116 2
Москва - ЮЗАО - Ломоносовский район 12 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Выборгский район - Парголово 12 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 96 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кудрово 14 2
Россия - СФО - Красноярский край - Зеленогорск 68 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Сестрорецк 40 2
Россия - Репино 12 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Волховский район - Волхов 46 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4160 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Выборгский район 111 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1763 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2855 2
Россия - ЦФО - Московская область - Лыткарино 46 2
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 165 2
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 210 2
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 151 2
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 369 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 151 2
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 226 2
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы 144 2
Россия - ЦФО - Московская область - Видное 65 2
Россия - ПФО - Самарская область 1405 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6634 4
Дача - Дачный сезон - Дачники 982 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5928 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5134 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2547 2
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 173 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 865 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2838 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1281 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2767 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53561 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3060 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10319 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4221 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16975 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2017 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2855 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5847 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 743 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 333 1
Аренда 2529 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 536 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2642 1
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 288 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11343 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1042 1
Рустелеком ТК 304 1
