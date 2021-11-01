Yota доставит SIM-карты «Самокатом» в Нижнем Новгороде, Самаре, Уфе, Ленинградской и Московской областях

Получить SIM-карты Yota для смартфона и планшета можно максимально быстро через сервис «Самокат». Теперь, помимо Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и Краснодара, услуга доступна в Нижнем Новгороде, Самаре, Уфе, Ленинградской и Московской областях.

«Доставка — это, в первую очередь, скорость, и благодаря «Самокату» мы сократили время доставки наших продуктов до 15 минут. Мы видим, что услуга пользуется популярностью — 42% SIM-карт для смартфона, приобретенных в Москве и в Санкт-Петербурге в период с января по июль 2021 г., были доставлены «Самокатом», поэтому и задействовали новые территории», — отметила руководитель по онлайн-продажам Yota Елена Мямлина.

Заказать SIM-карту можно на сайте Yota, доставка осуществляется бесплатно. После получения SIM-карты клиент сможет пройти процедуру удаленной регистрации самостоятельно. После регистрации в сети необходимо будет пополнить счет SIM-карты.

Города, в которых можно заказать SIM-карты Yota через «Самокат»: Балашиха (Московская обл), Видное (Московская обл), Зеленоград (Москва), Колпино (Санкт-Петербург), Королев (Московская обл), Краснодар (Краснодарский край), Кронштадт (Санкт-Петербург), Лобня (Московская обл), Лыткарино (Московская обл), Люберцы (Московская обл), Москва, Мытищи (Московская обл), Нижний Новгород (Нижегородская обл), Подольск (Московская обл), Пушкино (Московская обл), Раменское (Московская обл), Реутов (Московская обл), Ростов-на-Дону (Ростовская обл), Санкт-Петербург, Самара (Самарская обл), Сергиев Посад (Московская обл), Сертолово (Ленинградская обл), Уфа (Башкортостан). Химки (Московская обл), Щелково (Московская обл), Электросталь (Московская обл).