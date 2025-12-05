Разделы

Россия СЗФО Ленинградская область Всеволожский район Токсово


СОБЫТИЯ


05.12.2025 В поселках Ленинградской области ускорили мобильный интернет перед зимними каникулами 1
17.01.2024 «МегаФон» разогнал интернет на восьми горнолыжных курортах Ленинградской области 1
13.10.2022 В Санкт-Петербурге электромобили стали доступны для поминутной аренды 1
21.05.2021 Школьники познакомились с цифровым производством на открытом «Уроке цифры» от «1С» 1
13.10.2015 «Акадо Телеком» увеличил свое присутствие в Ленинградской области на 1200 домохозяйств 1
26.06.2014 МТС расширила покрытие сети 4G в Ленинградской области 1
18.10.2011 «Билайн» расширил сеть 3G в Ленинградской области 1
19.06.2007 Петербургский SkyLink уплотняет зону покрытия в Ленобласти 1
13.08.2003 "Би Лайн GSM" разменял 100000 в Санкт-Петербурге 1
22.07.2003 "Би Лайн GSM" в Петербурге - 75 тыс. абонентов 1
25.06.2003 "Би Лайн" - 50 тыс. абонентов в Петербурге 1
22.05.2003 "Би Лайн" подвел итоги месяца работы в Петербурге 1
31.07.2001 FORA расширила зону обслуживания в Ленинградской области 1
13.04.2001 Сотовый оператор FORA снижает тарифы на pre-paid и расширяет сеть в Ленинградской области 1

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9191 5
МегаФон 9884 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14209 2
Yandex - Яндекс 8424 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 814 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 1
8974 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 647 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3037 1
VK - Mail.ru Group 3530 1
МТС Северо-Запад макрорегион 67 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1536 1
Лахта Центр - Газпром-Сити 13 1
Обухов центр БЦ 1 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2691 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 139 1
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 105 1
Tesla Motors 426 1
Возрождение - Коммерческий банк 351 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 223 1
Экспофорум - Expoforum - ЭФ-Интернэшнл - Конгрессно-выставочный центр 15 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 37 1
ТМХ - Метровагонмаш - Московский завод по ремонту подвижного состава метро 18 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6264 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12832 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1466 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 267 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 238 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 483 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6422 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 312 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4003 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8774 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21975 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5669 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57268 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25541 2
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2264 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4058 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9304 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17834 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6691 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9509 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8452 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17138 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17100 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4841 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7741 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33982 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 622 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7402 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1418 1
ПНСТ - предварительный национальный стандарт - Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 157 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4353 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 612 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10529 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11189 1
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 624 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7694 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3073 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 4
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк Турбо - тариф 14 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 760 1
Tesla Model 3 49 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 328 1
Tesla Model Y 12 1
ВымпелКом - Билайн 2G/3G-сеть 45 1
Volkswagen ID. series 10 1
Нуралиев Борис 294 1
Ковнир Евгений 75 1
Чернышенко Дмитрий 575 1
Васильева Татьяна 9 1
Марданов Сергей 18 1
Шпак Василий 262 1
Елисеев Андрей 16 1
Васильев Андрей 26 1
Рылов Дмитрий 53 1
Войнов Андрей 8 1
Жданкина Елена 1 1
Шишлакова Наталия 1 1
Гостев Антон 2 1
Токаренко Максим 46 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2651 13
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Всеволожск 132 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18552 9
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Выборг - Выборгское городское поселение 152 6
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Кингисепп 69 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Гатчинский район - Гатчина 139 5
Россия - Репино 12 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Сестрорецк 40 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Выборгский район - Парголово 14 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Тосненский район - Тосно 54 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3219 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Колпино - Колпинский район 91 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Приозерск 49 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петродворцовый район - Петродворец 48 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петродворцовый район - Стрельна 30 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Волховский район - Волхов 50 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Волосовский район - Волосово 12 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Гатчинский район - Вырица 7 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Гатчинский район - Сиверский 11 2
Россия - РФ - Российская федерация 156710 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45682 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Выборгский район 112 2
Россия - СФО - Красноярский край - Зеленогорск 68 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кировск 25 2
Россия - Павловск 36 2
Россия - Рощино 24 2
Россия - Никольск 11 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Сертолово 21 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Шушары 32 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Игора 5 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Агалатово 3 1
Россия - Сусанино 6 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 100 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1690 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1009 1
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 218 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Тихвин 29 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кудрово 16 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6781 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6099 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2661 2
Дача - Дачный сезон - Дачники 1019 2
Спорт - Зимние виды спорта - Лыжи - лыжный спорт - сноуборд - горнолыжные курорты - Конькобежный спорт 111 1
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 307 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54980 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20368 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31864 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15095 1
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 598 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4243 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 353 1
Аренда 2583 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 918 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 656 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1827 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1836 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2966 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1195 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11406 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 984 1
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 29 1
