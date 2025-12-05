Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия СЗФО Ленинградская область Всеволожский район Токсово
СОБЫТИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Нуралиев Борис 294 1
|Ковнир Евгений 75 1
|Чернышенко Дмитрий 575 1
|Васильева Татьяна 9 1
|Марданов Сергей 18 1
|Шпак Василий 262 1
|Елисеев Андрей 16 1
|Васильев Андрей 26 1
|Рылов Дмитрий 53 1
|Войнов Андрей 8 1
|Жданкина Елена 1 1
|Шишлакова Наталия 1 1
|Гостев Антон 2 1
|Токаренко Максим 46 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11406 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1405270, в очереди разбора - 733290.
Создано именных указателей - 186657.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.