Школьники познакомились с цифровым производством на открытом «Уроке цифры» от «1С»

На заводе «Метровагонмаш» (МВМ, входит в состав «Трансмашхолдинга») 21 мая 2021 г. состоялся открытый «Урок цифры» по теме «Цифровое производство», который стал завершающим мероприятием урока по данной теме и финальным в текущем учебном году. Фирма «1С» выступает партнером проекта.

«Урок цифры» проводится в России третий учебный год подряд. В рамках проекта ведущие ИТ-компании разрабатывают уроки, которые помогают школьникам сориентироваться в мире профессий, связанных с технологиями и программированием. Инициаторы «Урока цифры» – Министерство просвещения, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и АНО «Цифровая экономика».

Цифровизация производства впервые стала темой «Урока цифры», контент для обучения разработал партнер акции, фирма «1С». Специально площадкой для встречи было выбрано современное промышленное предприятие. Для учащихся школы №32 города Мытищи прошла экскурсия в цехах МВМ. Ребята смогли наглядно посмотреть, как инновационные ИТ-технологии используются в управлении производством подвижных составов метро.

В формате круглого стола, к которому по телемосту подключились школы Москвы, Нижнего Новгорода и Токсово (Ленинградская область) школьники пообщались с высокопоставленными гостями, узнали, что дает цифровизация сфере образования, задали свои вопросы.

Участниками встречи со школьниками стали: Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя Правительства России; Василий Шпак, заместитель министра промышленности России; Татьяна Васильева, заместитель министра просвещения России; Елена Жданкина, начальник управления общего образования Министерства образования Московской области; Евгений Ковнир, генеральный директор АНО «Цифровая экономика»; Борис Нуралиев, директор фирмы «1С»; Наталия Шишлакова, заместитель генерального директора по трансформации и проектной деятельности – член управляющей коллегии «Трансмашхолдинга»; Андрей Васильев, заместитель генерального директора «Трансмашхолдинга» по развитию городского транспорта, первый заместитель генерального директора «Метровагонмаша»; Андрей Войнов, генеральный директор «Сбертеха»; Сергей Марданов, директор по связям с университетами в Mail.ru Group; Антон Гостев, директор по работе с государственными организациями, «Яндекс».

«Цель проекта – помочь ребятам с профориентацией, продемонстрировать им цифровые технологии и подходы, которые используют передовые компании на рынке. Для нас также важно, что это успешный опыт консолидации усилий государства и бизнеса для благого дела – создания кадрового потенциала страны. В "Уроке цифры" за время существования проекта приняли участие 38 млн школьников. Практически все регионы страны вовлечены в процесс. На Камчатке, например, куда мы собираемся в ближайшее время, 6 тыс. школьников прошли "Урок цифры" от "1С" "Цифровое производство". И радует, что на фоне дефицита ИТ-кадров мы имеем положительную динамику количества принятых студентов на ИТ-специальности: на 25 % их число выросло за последние 5 лет», – сказал Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя Правительства России.

«На горизонте ближайших десяти лет цифровые технологии существенно изменят облик промышленности. "Урок цифры" от "1С" с помощью игровых тренажеров расскажет детям, каким будет производство будущего, и поможет сориентироваться в мире цифровых профессий, чтобы более осознанно выбрать свой путь», – сказал Евгений Ковнир, генеральный директор организации «Цифровая экономика».

«Высокие зарплаты специалистов по автоматизации, по бизнес-процессам – это важно при выборе профессии, но еще важнее то, что это очень интересное направление. Те, кто его выберут, будут применять современные мобильные, облачные технологии, узнают, как работают изнутри разные бизнесы. А главное – востребованность, самореализация. Созданные программы будут повышать продажи, оптимизировать затраты, анализировать большие данные и в итоге повысят эффективность предприятия. А эффективность предприятий в целом – это и есть успешность нашей страны», – отметил директор фирмы «1С» Борис Нуралиев.

«"Цифровизация бизнеса" – ключевой вектор развития "Трансмашхолдинга". Подавляющее большинство компаний, шагнувших в цифровую реальность, формируют модель своего бизнеса, исходя из преимуществ, которые дают цифровые технологии. Отличительной особенностью цифровой трансформации в ТМХ и конкурентным преимуществом является то, что модель бизнеса уже сформирована, а цифровые технологии дают менеджменту компании инструмент для максимально оперативного реагирования на быстро меняющиеся требования современного мира и глобальные вызовы сегодняшнего дня», – отметила Наталия Шишлакова, заместитель генерального директора по трансформации и проектной деятельности – член управляющей коллегии «Трансмашхолдинга».

С 12 апреля акция «Урок цифры» по теме «Цифровое производство» прошла в школах всех регионов России. Материалы для него были разработаны фирмой «1С», которой тема цифрового производства особенно близка – тысячи партнеров «1С» ведут инновационные проекты автоматизации промышленных предприятий по всей стране.

Специально разработанный в «1С» к акции учебно-игровой тренажер собрал более 2 млн. игровых сессий, большая часть которых прошла на уроках и сопровождалась просмотром видеолекции.