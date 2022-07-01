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«Ситидрайв» расширил зоны покрытия за пределами Петербурга и Москвы

Каршеринг «Ситидрайв» стал доступнее для жителей Ленинградской области и Подмосковья. В Подмосковье зеленая зона теперь охватывает район Пушкино, сообщили CNews представители «Ситидрайв».

В Ленинградской области «Ситидрайв» расширил зону покрытия в Шушарах, в районе Авиагородка, Красного Села, Парнаса, Сертолово, Всеволожска, Янино, Колпино и Павловска. Зеленые зоны появились в ЖК «Рай в Шалаше», Отрадном и Кузьмоловском. В этих районах пользователи смогут начинать и завершать аренду автомобилей. Также в пределах расширенной новой зеленой зоны пользователям будет доступна опция заказа автомобиля ко времени.

«Рады сообщить, что "Ситидрайв" расширил зеленую зону за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Мы планируем и дальше радовать пользователей — их ждут не только новые зеленые зоны и автомобили, но и множество других приятных обновлений», — рассказал Алексей Сергеев, генеральный директор «Ситидрайв».

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Каршеринг «Ситидрайв» – сервис краткосрочной аренды, который доступен в мобильных приложениях iOS и Android в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Пользователи могут выбрать формат аренды с помощью поминутного тарифа, пакетных предложений от 2 часов до 7 дней и абонементов на месяц. Парк «Ситидрайв» насчитывает более 9 700 автомобилей различных марок и классов комфортности.

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