«Мегамаркет» расширяет географию экспресс-доставки: заказы «по клику» теперь доступны в 40 новых населенных пунктах

Доставка «по клику» от «Мегамаркета» на следующий день после заказа стала доступна еще в 40 новых населенных пунктах, включая города и пригороды. Ранее в этих локациях покупки на маркетплейсе можно было оформить только с доставкой силами продавцов или через самовывоз. Заказы, сделанные до полуночи, доставят уже на следующий день — это стало возможным благодаря логистической инфраструктуре партнеров «Мегамаркета», компаний «СберЛогистика» и «Самокат». Об этом CNews сообщили представители «Мегамаркета».

Расширенный ассортимент товаров маркетплейса теперь доступен жителям Калужской области (Калуга, Обнинск), Московской области (Ногинск, Электросталь, Орехово-Зуево, Ивантеевка, Пушкино, Фрязино, Щелково, Пирогово, Подольск, Домодедово, Раменское, Жуковский), Ленинградской области (Гатчина, Всеволожск, Сертолово), Санкт-Петербурга (Колпино, Сестрорецк), а также ряда других регионов — Тульской, Тверской, Рязанской областей, Чувашской Республики, Башкортостана, Татарстана, Марий Эл, Свердловской, Липецкой, Белгородской, Воронежской, Самарской, Ростовской, Новосибирской и Нижегородской областей.

Доставка будет осуществляться из ближайших к городам экспресс-складов, расположенных в ТРЦ «Мега» в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Самаре и Ростове-на-Дону.

«Расширение зон быстрой доставки — часть нашей долгосрочной стратегии по укреплению позиций в регионах и повышения доступности ассортимента маркетплейса. Мы стремимся к тому, чтобы высокий уровень сервиса и удобство экспресс-доставки были доступны не только в мегаполисах, но и в небольших городах и пригородах», — отметил Евгений Малышев, директор развития логистических решений «Мегамаркета».

В результате расширения географии сервиса число регионов присутствия «Мегамаркета» выросло с 11 до 19, что позволяет охватить больше пользователей по всей стране.

Полный список населенных пунктов: Калуга, Обнинск, Тула, Тверь, Рязань, Чебоксары, Новочебоксарск, Стерлитамак, Салават, Зеленодольск, Йошкар-Ола, Верхняя Пышма, Нижний Тагил, Липецк, Старый Оскол, Семилуки, Ногинск, Электросталь, Орехово-Зуево, Тольятти, Таганрог, Ивантеевка, Пушкино, Фрязино, Щелково, Пирогово, Бердск, Гатчина, Дзержинск, Подольск, Домодедово, Азов, Батайск, Раменское, Всеволожск, Сестрорецк, Сертолово, Колпино, Жуковский, Новокуйбышевск.

