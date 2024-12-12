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КОИБ Комплекс обработки избирательных бюллетеней



12.12.2024 Центризбирком потратит почти половину своего годового бюджета на доработку ГАС «Выборы 2.0» 1
05.08.2022 ЦИК требует у «дочки» «Ростеха» больше сотни миллионов за срыв поставок устройств электронного голосования 3
16.02.2021 Доработать ИТ-систему ЦИК под многодневные выборы Госдумы и Президента решился только НИИ «Восход» 2
01.10.2019 «Автоматика» поможет «оцифровать» Камчатку 1
19.09.2019 Концерн «Автоматика» обеспечил техникой избирательные участки в 15 регионах 3
15.08.2019 «Автоматика» поставила комплексы обработки избирательных бюллетеней для Оренбургской области 3
08.07.2019 Новикомбанк профинансирует гражданские проекты «Автоматики» 1
25.04.2019 «Автоматика» обеспечит обработку избирательных бюллетеней в Оренбургской области 2
12.03.2019 Чистая прибыль радиоэлектронного кластера «Ростеха» выросла в восемь раз 1
12.03.2019 Выручка радиоэлектронного кластера Ростеха превысила 266 млрд рублей 1
28.02.2019 Создатель ГАС «Выборы» возглавил госконцерн «Автоматика» 1
27.06.2018 «Восход» рвется на рынок государственного значения с КОИБами по 3 млн за штуку 4
17.05.2018 Выручка КРОК по итогам 2017 года составила 22,54 млрд рублей 1
27.03.2018 КОИБы Ростеха подтвердили надежность на выборах Президента РФ 5
11.10.2016 Татьяна Толстова -

Создание «Электронного правосудия» поднимет нашу судебную систему на новый качественный уровень

 1
18.12.2015 ЦИК выбрала подрядчиков для ГАС «Выборы» на неконкурентной основе 1
17.09.2015 «Крок»: Кризис – хорошее время для развития собственных разработок 2
22.09.2014 Maykor обеспечил бесперебойную работу техники для подсчета бюллетеней на выборах в Хабаровске 1
15.08.2014 Менять Windows XP на Windows 7 в Центризбиркоме будет НИИ «Восход» 1
21.07.2014 Центризбирком переходит с Windows XP на Windows 7 за 48,5 млн рублей 1
23.07.2013 За выборами мэра Москвы будут следить 6,8 тыс. камер 1
19.07.2013 Собянин высказался за увеличение числа КОИБов на выборах мэра Москвы 4
07.08.2012 «Россервис» обеспечит работу средств автоматизации ГАС «Выборы» в Дальневосточном федеральном округе 1
28.02.2012 Как задействуют ИТ на выборах президента России. КАРТА + ФОТО 3
19.10.2010 Выборы-2012: на электронные урны потратят минимум 1,5 млрд руб. 4
10.04.2009 Какие ИТ нужны госсектору 2
23.01.2008 В Ленобласти применят КОИБы 3
21.01.2008 В Петербурге установят сто КОИБов 2
18.01.2008 В Суздале ищут специалистов для проведения электронного голосования 1
13.12.2007 На выборах президента комплексы обработки бюллетеней установят только в двух городах 3
04.12.2007 Выборы-2007: цифра против урны 3
16.08.2007 ФЦИ при ЦИК РФ понадобились ИТ-услуги: открытый конкурс 2
15.08.2007 ФЦИ при ЦИК России выбирает поставщика ИТ-услуг 2
19.07.2007 ГАС "Выборы": как автоматизированы избирательные процессы 2
15.05.2007 Половина россиян готова к интернет-голосованию 2
19.03.2007 Выборы 2008: Россия вооружилась SMS-порталом 1
13.03.2007 Региональные выборы: ИТ-полигоны 2
11.10.2006 В России состоялись первые е-выборы 3
10.10.2006 Вешняков доволен электронными выборами в Новгородской области 1
05.10.2006 E-выборы в России: «оппозиция» протестует 1

Публикаций - 48, упоминаний - 91

КОИБ и организации, системы, технологии, персоны:

ЦИК РФ - Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - ФЦИ При ЦИК России 125 13
Ростех - Автоматика Концерн 1639 12
Восход ФГБУ НИИ 644 11
Крок - Croc 1777 10
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 8
Microsoft Corporation 24625 7
Ростелеком 9701 4
МегаФон 8805 4
Oracle Corporation 6688 4
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 3
IBM - International Business Machines Corp 9441 3
HP Compaq Computer Corp 1916 3
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 3
Dell EMC 5027 3
ЛОМО - Ленинградское Оптико-Механическое Объединение 19 3
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 227 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 2
ИКС - Цитадель ГК 95 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
HP - Hewlett-Packard 3623 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 590 2
Информзащита 756 2
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 386 2
ИВК - Информационная внедренческая компания 186 2
HP Inc. 5685 2
Cisco Systems 5114 2
Ростелеком Роснет - Российская телекоммуникационная сеть 63 2
Инсофт 24 2
Intel Corporation 12197 1
Pentaho 59 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 421 1
Ростех - РЭК - Радиоэлектронный кластер 41 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 1
Siemens AG - Siemens Group 2590 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
Газпром ПАО 1342 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 2
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 55 2
Просвещение ФГУП - издательство 22 2
СпецДорПроект 2 2
Лента - Сеть розничной торговли 2080 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 2
Ростех - Новиком АКБ - Новикомбанк 62 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Сибур Холдинг - ЗапСибНефтехим 21 1
ФосАгро 126 1
ФК Краснодар - российский футбольный клуб 9 1
Castorama - Касторама 31 1
Ростех - Автоматика - КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 37 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 29
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 270 21
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 15
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 7
ЦИК РФ - Мосгоризбирком - Московская городская избирательная комиссия 17 6
Мосгордума - Московская городская Дума 142 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4957 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 3
Судебная власть - Judicial power 2311 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 3
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 296 3
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 37 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1362 2
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 244 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5909 2
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 2
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 177 2
Федеральное собрание Российской Федерации 303 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 151 1
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 52 1
Правительство Камчатского края - Губернатор Камчатского края - органы государственной власти 50 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1160 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
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МИД РФ - Министерство иностранных дел 420 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 220 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
Совет судей Российской Федерации 13 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 256 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 65 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 99 2
ЛДПР 105 1
Единая Россия - Политическая партия 293 1
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов 864 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 20
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 15
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5170 1
Apache ActiveMQ 28 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 1
Ростех - Автоматика - КриптоБиоКабина (КБК) 32 1
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Microsoft Windows 2000 8661 1
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Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 763 1
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Сахненко Сергей 88 3
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Калинин Александр 154 3
Чемезов Сергей 142 2
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Собянин Сергей 382 2
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Чуров Владимир 25 2
Ященко Виктор 6 2
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Шалманов Сергей 201 1
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Волков Василий 1 1
Финошин Олег 1 1
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Илюхин Владимир 5 1
Хабаров Сергей 2 1
Павлов Иван 76 1
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Дрожжинов Владимир 30 1
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Толстова Татьяна 37 1
Смирнов Александр 75 1
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