КОИБ Комплекс обработки избирательных бюллетеней
КОИБ и организации, системы, технологии, персоны:
|КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 99 2
|ЛДПР 105 1
|Единая Россия - Политическая партия 293 1
|ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 1
|Вешняков Александр 30 11
|Кабанов Владимир 178 6
|Сахненко Сергей 88 3
|Попов Михаил 54 3
|Калинин Александр 154 3
|Чемезов Сергей 142 2
|Притула Павел 33 2
|Собянин Сергей 382 2
|Рудычева Наталья 95 2
|Чуров Владимир 25 2
|Ященко Виктор 6 2
|Медведев Дмитрий 1654 2
|Ельцин Борис. 88 2
|Путин Владимир 3171 1
|Белов Александр 74 1
|Дубоносов Игорь 2 1
|Шалманов Сергей 201 1
|Стрелков Сергей 14 1
|Попова Мария 141 1
|Конкин Николай 10 1
|Волков Василий 1 1
|Финошин Олег 1 1
|Воронков Михаил 9 1
|Илюхин Владимир 5 1
|Хабаров Сергей 2 1
|Павлов Иван 76 1
|Чиркунов Олег 11 1
|Паршин Максим 316 1
|Любинская Анна 1 1
|Брауде-Золотарев Михаил 23 1
|Подобайло Николай 16 1
|Пономаренко Максим 6 1
|Дрожжинов Владимир 30 1
|Бобровников Борис 103 1
|Юхневич Леонид 28 1
|Ермолаев Артем 378 1
|Накушнов Геннадий 1 1
|Нарышкин Сергей 51 1
|Толстова Татьяна 37 1
|Смирнов Александр 75 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
|Российская газета 270 1
|ТАСС Телеком 38 1
|Regnum - Регнум 112 1
|Korea Herald 44 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 5
|IDC - International Data Corporation 4910 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
|The Economist Intelligence Unit 41 1
|АСИ - Агентство социальной информации 7 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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