Получите все материалы CNews по ключевому слову
Чугунов Андрей
СОБЫТИЯ
|16.10.2025
|В Новой Москве стартовала IoT-программа для школьников от ПИК, «Летово» и «Умный дом с Алисой» 1
|09.04.2008
|Microsoft берет власть в регионах 1
|31.03.2008
|«Электронное правительство» расползается по регионам 1
|14.09.2007
|Петербург: «Одно окно» открывается по плану 1
|06.06.2007
|E-правительство набирает популярность 2
|15.05.2007
|Половина россиян готова к интернет-голосованию 1
|17.03.2003
|Экс-глава «Би Лайна» тратит собственные средства на поддержку физиков 1
Чугунов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft Russia - Майкрософт Россия 831 2
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9130 1
|Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 205 1
|Microsoft Corporation 25157 1
|Oracle Corporation 6840 1
|Династия - Фонд некоммерческих программ - Фонд Дмитрия Зимина 6 1
|РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 223 1
|Резонанс НПП 385 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1393389, в очереди разбора - 732287.
Создано именных указателей - 184513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.