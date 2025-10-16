Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184513
ИКТ 14346
Организации 11128
Ведомства 1491
Ассоциации 1066
Технологии 3515
Системы 26310
Персоны 79287
География 2972
Статьи 1566
Пресса 1256
ИАА 738
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2731
Мероприятия 873

Чугунов Андрей


СОБЫТИЯ


16.10.2025 В Новой Москве стартовала IoT-программа для школьников от ПИК, «Летово» и «Умный дом с Алисой» 1
09.04.2008 Microsoft берет власть в регионах 1
31.03.2008 «Электронное правительство» расползается по регионам 1
14.09.2007 Петербург: «Одно окно» открывается по плану 1
06.06.2007 E-правительство набирает популярность 2
15.05.2007 Половина россиян готова к интернет-голосованию 1
17.03.2003 Экс-глава «Би Лайна» тратит собственные средства на поддержку физиков 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Чугунов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Russia - Майкрософт Россия 831 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9130 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 205 1
Microsoft Corporation 25157 1
Oracle Corporation 6840 1
Династия - Фонд некоммерческих программ - Фонд Дмитрия Зимина 6 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 223 1
Резонанс НПП 385 1
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленобласти 52 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 230 2
Администрация Санкт-Петербурга - Жилищный комитет Санкт-Петербурга - ЕИРЦ Санкт-Петербурга - ВЦКП Жилищное хозяйство - ВЦКП ГУП - Вычислительный центр коллективного пользования многоотраслевого комплекса жилищного хозяйства - ЕИРЦ Петроэлектросбыт 31 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3490 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5168 1
Администрация Санкт-Петербурга - ИАЦ СПб ГУП - Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр - Удостоверяющий центр 40 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 303 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6220 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 95 1
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71717 5
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1837 5
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2780 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21762 2
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 725 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56086 2
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1295 2
Инжиниринг - Реинжиниринг - Re-Engineering 231 1
Стандартизация - Standardization 2217 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12198 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28776 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12219 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 894 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13240 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12840 1
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств - Благоустройство городской среды - Транспортное планирование и моделирование и управление городской мобильностью - Урбанистика 337 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5729 1
КОИБ - Комплекс обработки избирательных бюллетеней 49 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3413 1
Павлов Иван 85 2
Steen Birger - Стен Биргер 72 2
Максименко Екатерина 1 1
Харитонов Максим 2 1
Ованесян Григорий 2 1
Михайличенко Михаил 3 1
Канторович Софья 1 1
Кантор Елена 1 1
Димитрова Ольга 1 1
Соловьев Федор 1 1
Корнеева Алена 1 1
Строев Андрей 1 1
Заякин Андрей 1 1
Грешнов Андрей 1 1
Слизовский Сергей 1 1
Кротов Сергей 1 1
Сигаев Дмитрий 1 1
Абанин Дмитрий 1 1
Рубаков Валерий 2 1
Глазов Михаил 1 1
Phillips Charles - Филлипс Чарльз 22 1
Маслова Маргарита 4 1
Борисов Вячеслав 1 1
Щербакова Елена 3 1
Иванченко Михаил 1 1
Громов Николай 1 1
Крохин Олег 1 1
Келдыш Леонид 2 1
Антоненков Олег 1 1
Мирошниченко Олег 1 1
Холупенко Евгений 1 1
Кривогуз Максим 1 1
Чернышкова Елена 2 1
Зюзин Александр 1 1
Скворцов Евгений 1 1
Архипов Антон 2 1
Беспятых Татьяна 1 1
Сысоев Илья 1 1
Голдобин Денис 2 1
Уварова Алина 1 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18372 6
Россия - РФ - Российская федерация 154640 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3194 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45264 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2609 2
Эстония - Эстонская Республика 756 2
Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 89 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4221 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 629 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1787 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2885 1
Россия - СФО - Новосибирск 4594 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3322 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1577 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 883 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 982 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 329 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 736 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 507 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 384 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 682 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 717 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2068 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3135 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54360 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31395 3
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1323 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10419 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8259 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50692 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7948 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6795 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8449 1
Социология - наука о совместной жизни групп и сообществ людей 214 1
Электронная демократия - облачная демократия 98 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11606 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9486 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4277 1
Физика - Physics - область естествознания 2795 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2237 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8862 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 751 1
АСИ - Агентство социальной информации 7 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8319 1
НИЦ Курчатовский институт - ИНЕСНЭК - Институт естественных наук и экологии 1 1
РТИ Системы - Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца 15 1
РАН ИТФ - Институт теоретической физики имени Л. Д. Ландау 7 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1619 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1065 1
РАН - Российская академия наук 1983 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 592 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 270 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 425 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 197 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 334 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 253 1
ТГУ - Томский государственный университет 203 1
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 42 1
РГУ - Ростовский государственный университет 7 1
УрГУ - Уральский государственный университет имени А.М. Горького 31 1
СФУ - КрасГУ - Красноярский государственный университет 4 1
СамГУ - Самарский государственный университет 25 1
АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 43 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 67 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 166 1
УДГУ - Удмуртский государственный университет 26 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 45 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 54 1
СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет - Северо-Кавказский государственный технический университет - СГУ СтавГУ - Ставропольский государственный университет 33 1
НовГУ - Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 35 1
КГУ - Курский государственный университет 6 1
Государственная премия Российской Федерации - Награды президента Российской Федерации - Премия Президента Российской Федерации 21 1
Сахаровские чтения - Сахаровская конференция по физике 1 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1393389, в очереди разбора - 732287.
Создано именных указателей - 184513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte 2025: мобильность, продуктивность и защита зрения

Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера

Показать еще

Наука

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд
Показать еще