Получите все материалы CNews по ключевому слову
Голдобин Денис
УПОМИНАНИЯ
|02.10.2025
|GreenData запускает биржу разработчиков «GreenData Фриланс» 1
|17.03.2003
|Экс-глава «Би Лайна» тратит собственные средства на поддержку физиков 1
Голдобин Денис и организации, системы, технологии, персоны:
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9074 1
|Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 199 1
|РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 222 1
|Резонанс НПП 379 1
|Династия - Фонд некоммерческих программ - Фонд Дмитрия Зимина 6 1
|Киселёв Алексей 78 1
|Попов Андрей 113 1
|Васильев Евгений 125 1
|Стегайлов Владимир 4 1
|Зимин Дмитрий 41 1
|Шалманов Сергей 201 1
|Гинзбург Виталий 16 1
|Владимиров Андрей 18 1
|Васильев Михаил 15 1
|Чугунов Андрей 6 1
|Максименко Екатерина 1 1
|Харитонов Максим 2 1
|Ованесян Григорий 2 1
|Канторович Софья 1 1
|Кантор Елена 1 1
|Димитрова Ольга 1 1
|Соловьев Федор 1 1
|Корнеева Алена 1 1
|Строев Андрей 1 1
|Заякин Андрей 1 1
|Грешнов Андрей 1 1
|Слизовский Сергей 1 1
|Кротов Сергей 1 1
|Сигаев Дмитрий 1 1
|Абанин Дмитрий 1 1
|Рубаков Валерий 2 1
|Глазов Михаил 1 1
|Борисов Вячеслав 1 1
|Щербакова Елена 3 1
|Иванченко Михаил 1 1
|Громов Николай 1 1
|Крохин Олег 1 1
|Келдыш Леонид 2 1
|Антоненков Олег 1 1
|Мирошниченко Олег 1 1
|Холупенко Евгений 1 1
|Кривогуз Максим 1 1
|Чернышкова Елена 2 1
|Зюзин Александр 1 1
|Скворцов Евгений 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1387633, в очереди разбора - 729616.
Создано именных указателей - 184022.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.