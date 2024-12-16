Стегайлов Владимир
Стегайлов Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|DESMOS - Графический калькулятор 2 2
|РАН ОИВТ Фишер - суперкомпьютер 3 2
|Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 137 1
|МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1523 1
|Евтушенко Олег 143 2
|Шалманов Сергей 201 1
|Зимин Дмитрий 39 1
|Гинзбург Виталий 16 1
|Владимиров Андрей 18 1
|Васильев Михаил 15 1
|Чугунов Андрей 6 1
|Попов Андрей 111 1
|Максименко Екатерина 1 1
|Ованесян Григорий 2 1
|Васильев Евгений 119 1
|Канторович Софья 1 1
|Кантор Елена 1 1
|Киселёв Алексей 60 1
|Архипов Антон 2 1
|Зюзин Александр 1 1
|Скворцов Евгений 1 1
|Беспятых Татьяна 1 1
|Чернышкова Елена 2 1
|Кривогуз Максим 1 1
|Мирошниченко Олег 1 1
|Холупенко Евгений 1 1
|Антоненков Олег 1 1
|Келдыш Леонид 2 1
|Громов Николай 1 1
|Крохин Олег 1 1
|Сысоев Илья 1 1
|Щербакова Елена 2 1
|Иванченко Михаил 1 1
|Борисов Вячеслав 1 1
|Харитонов Максим 2 1
|Глазов Михаил 1 1
|Голдобин Денис 1 1
|Рубаков Валерий 2 1
|Уварова Алина 1 1
|Шапиро Александр 1 1
|Хабаров Виктор 1 1
|Забелин Василий 1 1
|Синицын Валентин 3 1
|Халатников Исаак 1 1
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