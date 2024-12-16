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Стегайлов Владимир



16.12.2024 МФТИ: феррит никеля поможет создавать микросхемы для энергонезависимых устройств 1
19.09.2019 Создан первый российский суперкомпьютер с «бесконечным» масштабированием 1
19.09.2019 Ростех создал модульный суперкомпьютер «Фишер» для РАН 1
17.03.2003 Экс-глава «Би Лайна» тратит собственные средства на поддержку физиков 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Стегайлов Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 2
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 298 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 896 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 324 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 188 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 204 1
Резонанс НПП 370 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 545 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6554 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20792 2
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1595 2
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2559 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1225 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
NIC - network interface controller - контроллер сетевого интерфейса - сетевая плата - сетевой адаптер 308 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 865 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20601 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1254 1
DESMOS - Графический калькулятор 2 2
РАН ОИВТ Фишер - суперкомпьютер 3 2
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 137 1
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Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 845 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 306 1
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РАН - Российская академия наук 1871 3
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 51 2
РАН ОИВТ - Объединенный институт высоких температур Российской академии наук 19 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 925 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 538 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 231 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 376 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 169 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 312 1
СФУ - КрасГУ - Красноярский государственный университет 3 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 198 1
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 35 1
ТГУ - Томский государственный университет 172 1
СамГУ - Самарский государственный университет 21 1
АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 40 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 58 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 150 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 44 1
РТИ Системы - Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца 15 1
РАН ИТФ - Институт теоретической физики имени Л. Д. Ландау 7 1
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УрГУ - Уральский государственный университет имени А.М. Горького 31 1
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