Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188933
ИКТ 14615
Организации 11319
Ведомства 1494
Ассоциации 1077
Технологии 3544
Системы 26543
Персоны 81842
География 3000
Статьи 1573
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2751
Мероприятия 878

КГУ Курский государственный университет


СОБЫТИЯ


19.01.2026 Павел Шумилин возглавил направление клиентского опыта в «МегаФоне» 1
28.10.2025 Экс-главе Минцифры Ярославской области к обвинению во взятках добавили оборот наркотиков 1
27.03.2024 КГУ и «Ланит Омни» будут совместно готовить кадры для ИТ-отрасли 1
29.08.2022 Курский государственный университет и «Ред софт» договорились о сотрудничестве 1
27.06.2022 Администрация Курской области и «Ред софт» договорились о сотрудничестве 1
15.10.2020 Персональные цифровые сертификаты получат жители 48 регионов России 1
30.05.2013 Юрий Новосад назначен коммерческим директором «Tele2 Магадан» 1
17.03.2003 Экс-глава «Би Лайна» тратит собственные средства на поддержку физиков 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

КГУ и организации, системы, технологии, персоны:

Ред Софт - Red Soft 1026 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3137 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2257 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9218 1
Ланит Омни 65 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 208 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 99 1
Резонанс НПП 388 1
Династия - Фонд некоммерческих программ - Фонд Дмитрия Зимина 6 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8256 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 445 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 225 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12943 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 735 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 86 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 317 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57454 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73557 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23211 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31879 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2176 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18430 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7429 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11475 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4573 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2449 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1628 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8139 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4046 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1339 2
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 203 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1534 1
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 123 1
СКФУ ЦОД - Северо-Кавказский федеральный университет 15 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 353 1
Рустамов Рустам 523 2
Колпаков Александр 5 1
Шалманов Сергей 201 1
Гинзбург Виталий 16 1
Владимиров Андрей 18 1
Васильев Михаил 15 1
Чугунов Андрей 7 1
Максименко Екатерина 1 1
Харитонов Максим 2 1
Ованесян Григорий 2 1
Канторович Софья 1 1
Кантор Елена 1 1
Димитрова Ольга 1 1
Соловьев Федор 1 1
Корнеева Алена 1 1
Строев Андрей 1 1
Заякин Андрей 1 1
Грешнов Андрей 1 1
Слизовский Сергей 1 1
Кротов Сергей 1 1
Сигаев Дмитрий 1 1
Абанин Дмитрий 1 1
Рубаков Валерий 2 1
Глазов Михаил 1 1
Макаров Константин 4 1
Крутько Оксана 4 1
Борисов Вячеслав 1 1
Щербакова Елена 3 1
Иванченко Михаил 1 1
Громов Николай 1 1
Крохин Олег 1 1
Келдыш Леонид 2 1
Новосад Юрий 3 1
Антоненков Олег 1 1
Мирошниченко Олег 1 1
Холупенко Евгений 1 1
Кривогуз Максим 1 1
Чернышкова Елена 2 1
Зюзин Александр 1 1
Скворцов Евгений 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157735 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45950 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2127 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 928 2
Россия - ДФО - Магаданская область 488 2
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 387 2
Россия - ПФО - Кировская область 78 1
Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 90 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1085 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1360 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3234 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1302 1
Беларусь - Белоруссия 6055 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 751 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18710 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4308 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1320 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3197 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1008 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 636 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1828 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2685 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2927 1
Россия - СФО - Новосибирск 4681 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3402 1
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 251 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2975 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 807 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 839 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 407 1
Россия - ЦФО - Курская область 701 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1403 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1604 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1659 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1028 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 998 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 892 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 559 1
Россия - УФО - Тюменская область 1270 1
Россия - СФО - Омская область 737 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 5
Физика - Physics - область естествознания 2836 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15198 3
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1004 2
Информатика - computer science - informatique 1144 2
Образование в России 2560 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7596 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8143 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
Промышленный дизайн - промдизайн - предметный дизайн - индустриальный дизайн 202 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 440 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4258 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3037 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10377 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5314 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 666 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1149 1
TAdviser - Центр выбора технологий 430 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 337 2
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 54 1
УрГУ - Уральский государственный университет имени А.М. Горького 31 1
СФУ - КрасГУ - Красноярский государственный университет 4 1
ВСГУТУ - Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления 4 1
НИЦ Курчатовский институт - ИНЕСНЭК - Институт естественных наук и экологии 1 1
РТИ Системы - Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца 15 1
БашГУ - Башкирский государственный университет 10 1
РАН ИТФ - Институт теоретической физики имени Л. Д. Ландау 7 1
ВЭГУ - Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия - Восточный институт экономики, гуманитарных наук, управления и права 4 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1651 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1106 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 194 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 575 1
РАН - Российская академия наук 2021 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 606 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 287 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 104 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 443 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 213 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 164 1
АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 44 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 672 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 81 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 267 1
ТГУ - Томский государственный университет 214 1
СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет - Северо-Кавказский государственный технический университет - СГУ СтавГУ - Ставропольский государственный университет 34 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 63 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 169 1
НовГУ - Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 36 1
УДГУ - Удмуртский государственный университет 28 1
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 43 1
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 34 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 14 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 72 1
СамГУ - Самарский государственный университет 28 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 15 1
РГУ - Ростовский государственный университет 7 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 49 1
ЮЗГУ - Юго-Западный государственный университет 9 1
Сахаровские чтения - Сахаровская конференция по физике 1 1
Государственная премия Российской Федерации - Награды президента Российской Федерации - Премия Президента Российской Федерации 21 1
Межрегиональная Курская Коренская ярмарка 3 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413300, в очереди разбора - 730295.
Создано именных указателей - 188933.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще