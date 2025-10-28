Экс-главе Минцифры Ярославской области к обвинению во взятках добавили оборот наркотиков

Бывшему министру цифрового развития Ярославской области Александру Королеву предъявлено новое обвинение — в незаконном обороте наркотиков. Его успешная карьера оборвалась в начале 2025 г. в связи с арестом по делу о взятках.



Новое обвинение

Подозреваемому во взятках бывшему министру цифрового развития Ярославской области Александру Королеву предъявлено новое обвинение — в незаконном обороте наркотиков (ч. 1 ст. 228 УК России), пишет ТАСС, ссылаясь на представителей прокуратуры региона.

Королев был задержан в январе 2025 г. в рамках расследования дела о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

«Помощь» в тендерах на госконтракты

Об обысках и аресте на тот момент уже бывшего регионального министра цифрового развития в начале 2025 г. писали многие ярославские СМИ.

По информации областного Следственного управления Следственного комитета России (СУ СКР) экс-чиновник организовал схему получения взяток от ярославских ИT-компаний, сообщили «Вести.Ярославль».

Следователи пришли к выводу, что с мая по декабрь 2024 г., используя свое служебное положение, Королев обеспечивал победу в тендерах на реализацию госконтрактов в сфере информационной безопасности и технологий. Подробности не разглашались.

Карьера оборвалась на взлете

Александр Королев, по данным TAdviser, окончил Курский государственный университет по специальности «физика» с дополнительной специальностью «информатика.

С 2017 г. по 2022 г. он занимался вопросами информатизации в сфере здравоохранения. Сначала в министерстве здравоохранения России, а затем — на должности заместителя министра здравоохранения Калужской области,.

Директором департамента информатизации и связи Ярославской области его назначили в начале апреля 2023 г. До этого он исполнял обязанности директора ведомства.

Как сказал при его назначении губернатор Ярославской области Михаил Евраев, под руководством Королева в Калужской области была создана сеть телемедицинских терминалов во всех поликлинических отделениях и единая электронная регистратура.

Пост в министерстве цифрового развития Ярославской области Королев покинул в начале сентября 2024 г. Он переехал в Москву и занял должность в ГКУ «ГосТех» Минцифры России, подразумевающую курирование проектов цифровизации Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). Это один из государственных внебюджетных фондов, созданный для финансирования медицинского обслуживания российских граждан.