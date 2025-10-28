Получите все материалы CNews по ключевому слову
Королев Александр
СОБЫТИЯ
Королев Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Ядройцев Артём 6 3
|Карпов Иван 79 3
|Путятинский Сергей 95 3
|Бычков Александр 40 3
|Лукашкин Сергей 26 3
|Чистяков Александр 8 2
|Думнов Максим 3 2
|Юферов Дмитрий 2 2
|Родин Павел 5 2
|Смирнова-Крелль Оксана 52 2
|Кучугин Илья 42 2
|Мольский Александр 15 2
|Шурыгин Андрей 7 2
|Avenia Cristiano - Авения Кристиано 2 1
|Бубликов Роман 1 1
|Чернышенко Дмитрий 574 1
|Одинцов Дмитрий 117 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1396081, в очереди разбора - 732243.
Создано именных указателей - 184977.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.