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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 166197
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Думнов Максим



15.01.2025 Level Group перенес свои корпоративные системы в облако Selectel и сократил расходы на ИT-инфраструктуру на 30% 1
26.02.2019 Последний день регистрации на конференцию «ИКТ в финансовом секторе 2019» 1
22.02.2019 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2019» состоится 28 февраля 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Думнов Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Информтехника и Связь 35 2
Selectel - Селектел 385 2
Samsung Electronics 10254 2
Arista Networks 19 2
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 1
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 93 2
Рукард - Геобанк КБ - REXPAY 38 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
ВТБ - Почта Банк 466 2
МКБ - Московский кредитный банк 558 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 2
ПСБ - Промсвязьбанк 851 2
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 193 2
Ренессанс Жизнь - страховая компания 36 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2462 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 2
Путятинский Сергей 86 2
Королев Александр 6 2
Бычков Александр 40 2
Лукашкин Сергей 26 2
Карпов Иван 78 2
Ядройцев Артём 6 2
Шурыгин Андрей 7 2
Чистяков Александр 8 2
Юферов Дмитрий 2 2
Родин Павел 5 2
Нечитайленко Всеволод 2 1
Кучугин Илья 42 1
Смирнова-Крелль Оксана 52 1
Мольский Александр 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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