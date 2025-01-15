Разделы

ПО Интернет Веб-сервисы Цифровизация Бизнес-приложения
|

Level Group перенес свои корпоративные системы в облако Selectel и сократил расходы на ИT-инфраструктуру на 30%

Компания Level Group, один из девелоперов Москвы, завершила миграцию ИT-инфраструктуры в облако Selectel. Проект позволил компании обеспечить 1,5 тыс. сотрудникам комфортную рабочую среду, оптимизировать затраты на ИT-инфраструктуру на 30% и повысить стабильность корпоративных сервисов. Об этом CNews сообщили представители Selectel.

Компания Level Group продолжает активно развиваться, реализуя строительные проекты в сегментах комфорт, бизнес и премиум-класса, а также коммерческой и складской недвижимости. Учитывая масштабы бизнеса, ключевыми приоритетами компании являются обеспечение бесперебойной работы корпоративных сервисов, защита данных, гибкость масштабирования инфраструктуры и отказ от капитальных затрат в пользу операционных.

В рамках проекта Selectel развернул частное облако, а также объединил офисы и удаленные объекты Level Group в единую защищенную сеть. В процессе миграции специалисты Selectel провели аудит текущей инфраструктуры, подготовили детальный план работ и реализовали бесшовный переход в облако без влияния на конечных пользователей. Это позволило избежать сбоев в работе и обеспечить непрерывность бизнес-процессов.

Результатом проекта стало повышение доступности и отказоустойчивости корпоративных сервисов, а также снижение капитальных затрат. Использование ИT-инфраструктуры по модели IaaS (Infrastructure-as-a-Service) позволило Level Group передать управление вычислительным оборудованием на сторону Selectel, сфокусировавшись на решении стратегических задач.

Всеволод Нечитайленко, директор по цифровым технологиям Level Group: «Нам предложили выгодные условия, которые помогли не только остаться в рамках бюджета, но и сэкономить до 30% на новой инфраструктуре. Кроме того, облако позволяет снять с компании заботу о физическом оборудовании. Все технические аспекты, включая подключение и обслуживание, находятся на стороне Selectel».

Вячеслав Касимов, МКБ: Чрезмерная надежда на превентивные меры не менее вредна, чем фокусирование исключительно на реагировании
безопасность

«Мы понимаем уникальные потребности девелоперов в стабильности, гибкости и защите ИT-инфраструктуры, особенно в условиях активного роста и работы с удаленными объектами. Для Level Group мы реализовали бесшовный переход в облако с учётом всех особенностей их ИT-ландшафта, что позволило компании оптимизировать расходы на инфраструктуру и значительно повысить ее надежность. Этот проект — пример того, как облачные технологии могут стать ключевым драйвером эффективности бизнеса», — сказал Максим Думнов, директор направления облачной интеграции Selectel.

В дальнейшем Level Group планирует масштабировать проектный институт с использованием виртуальных рабочих столов (VDI). Это решение расширит географию найма сотрудников и создаст комфортные условия для их работы, поддерживая стратегию компании по развитию и повышению эффективности бизнес-процессов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Тренды ML-разработки, R&D и Bare Metal: как меняются облачные технологии для бизнеса

Из-за хакерской атаки северная столица может остаться без новых серверов

Максим Кыркунов, C3 Solutions: Высоконагруженные ЦОДы становятся трендом сегодняшнего дня

Ozon начал продавать автомобили в лизинг

10 шагов: создаем защищенный корпоративный файлообменник

«Яндекс» готовится открыть российским программистам доступ к своему «убийце» GitLab

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы-пылесосы начала 2025 года: выбор ZOOM

Где легально читать и скачивать книги в 2025 году: онлайн-библиотеки с бесплатным доступом

Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: что можно купить в 2025 году

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще