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Нечитайленко Всеволод



15.01.2025 Level Group перенес свои корпоративные системы в облако Selectel и сократил расходы на ИT-инфраструктуру на 30% 1
02.11.2021 Как цифровизация меняет корпоративную культуру 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Нечитайленко Всеволод и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2359 1
Microsoft Corporation 24623 1
Apple Inc 12099 1
Intel Corporation 12197 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 261 1
ПИК BIMTeam - ПИК BIM-проектирование 2 1
Telegram Group 1983 1
Defender 128 1
ПИК Digital - ПИК Технологии 2 1
Selectel - Селектел 385 1
Почта России ПАО 2112 1
ТрансКонтейнер 38 1
A.T.Legal 13 1
ПИК Проект 3 1
Level Group - Левел Груп 12 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 2
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6931 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2936 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9274 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2984 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27843 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - ПравоТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности - LawTech - Legal Analytics 98 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14385 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13099 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1453 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10494 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1940 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3715 1
Оцифровка - Digitization 4539 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1065 1
Google Android 13994 1
Microsoft Windows 10 1758 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 225 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1340 1
Intel Core vPro - Серия процессоров 117 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - антивирусная программа 236 1
Broadcom - VMware Workspace Suite - VMware Workspace ONE 73 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 129 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1296 1
VK Teams 66 1
Microsoft Windows 15656 1
Intel Hardware Shield 5 1
Шапиро Яков 13 1
Табаков Александр 1 1
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Кучерова Ольга 10 1
Печенин Алексей 18 1
Адушев Дмитрий 9 1
Лагутин Алексей 10 1
Самохин Павел 3 1
Думнов Максим 3 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 2
Россия - РФ - Российская федерация 144186 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1951 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 238 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2800 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 176 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 305 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1085 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 1
Планктон - Фитопланктон 35 1
Социализация - процесс интеграции индивида в социальную систему 138 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 779 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 92 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 812 1
Аудит - аудиторский услуги 2657 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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