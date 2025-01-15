Нечитайленко Всеволод
|15.01.2025
|Level Group перенес свои корпоративные системы в облако Selectel и сократил расходы на ИT-инфраструктуру на 30% 1
|02.11.2021
|Как цифровизация меняет корпоративную культуру 1
Нечитайленко Всеволод и организации, системы, технологии, персоны:
|Broadcom - VMware 2359 1
|Microsoft Corporation 24623 1
|Apple Inc 12099 1
|Intel Corporation 12197 1
|Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 1
|Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 1
|Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 261 1
|ПИК BIMTeam - ПИК BIM-проектирование 2 1
|Telegram Group 1983 1
|Defender 128 1
|ПИК Digital - ПИК Технологии 2 1
|Selectel - Селектел 385 1
|Почта России ПАО 2112 1
|ТрансКонтейнер 38 1
|A.T.Legal 13 1
|ПИК Проект 3 1
|Level Group - Левел Груп 12 1
|Шапиро Яков 13 1
|Табаков Александр 1 1
|Михалев Евгений 89 1
|Кучерова Ольга 10 1
|Печенин Алексей 18 1
|Адушев Дмитрий 9 1
|Лагутин Алексей 10 1
|Самохин Павел 3 1
|Думнов Максим 3 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 2
|Россия - РФ - Российская федерация 144186 1
|Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1951 1
|Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 238 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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