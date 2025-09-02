Разработчик KTS в 2 раза ускорил стройконтроль в Level Group

ИТ-компания KTS помогла девелоперу Level Group полностью отказаться от бумажной дефектовки окон и в 2 раза ускорить процесс строительного контроля. Раньше инженерам девелопера приходилось осматривать каждое окно, фотографировать повреждения, отмечать их на бумажной схеме, заполнять акт и загружать его в систему. Теперь всё это делается в мобильном приложении, которое сразу синхронизируется системой технадзора.

Инженер Level выбирает объект и конкретное помещение, открывает цифровую схему окна на смартфоне и фиксирует дефект остекления: фотографирует повреждение (царапину, скол или вмятину), отмечает точное место на схеме и при необходимости указывает его размер и радиус.

В приложении он назначает ответственного за устранение именно этого дефекта и выбирает исполнителя. Система автоматически передаёт данные в систему технадзора, где для подрядчика создаётся задача с описанием проблемы, фотографиями и координатами на схеме.

«В основе стратегии Level — использование IT как рычага для масштабирования: строить 100 тыс. квадратных метров с теми же издержками, что и 10 тыс. Этот продукт стал частью экосистемы решений, которая позволяет нам наращивать объёмы без роста штата и при этом удерживать стандарты качества на неизменно высоком уровне», — сказал Всеволод Нечитайленко, IT-директор Level.