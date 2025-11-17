Девелопер Level вдвое сократил срывы сроков сдачи строительной документации с помощью АРМ ГИП

KTS совместно с Level разработали АРМ ГИП, автоматизированное рабочее место главного инженера, интегрированное с Sarex. Разработка в 2 раза сократила сроки передачи документации. Замеры в течение года показали стабильный выход проектов на этапы в плановые даты, снижение рисков штрафов и потери выручки.

В Sarex проектировщик инициирует проверку, а главный инженер утверждает документ или возвращает его на доработку. Комментарии и поручения фиксируются в системе через протоколы встреч или в реестрах документации. На основании этих данных АРМ ГИП дает быструю картину со всеми изменениями на одной странице.

«При масштабах строительства в 1 млн кв. м необходимо тщательно контролировать процессы разработки проектной документации. Это важная веха на критическом пути реализации проекта. Чтобы оптимизировать процессы и сократить трудозатраты на операционный контроль, нам необходимо было цифровое рабочее место ГИПа», — сказал Всеволод Нечитайленко, ИТ-директор Level.

Благодаря АРМ ГИП девелопер значительно сократил время реакции на задержки: проблемы устраняются до того, как начинают влиять на график строительства. Упростился контроль качества и исполнение договорных обязательств, а аналитика из корпоративного Data Lake по всем прошлым проектам помогает эффективнее распределять ресурсы и прогнозировать узкие места.