Персональные цифровые сертификаты получат жители 48 регионов России

АНО «Цифровая экономика» сообщила о том, что пройти бесплатное обучение на курсах по программированию, цифровому маркетингу, большим данным и другим компетенциям цифровой экономики в 2020 году смогут 33 000 россиян из 48 регионов страны.

Выдача персональных цифровых сертификатов от государства стартовала 15 октября в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика РФ».

Подать заявку на сертификат можно на сайте цифровойсертификат.рф. Получить его могут совершеннолетние граждане России, не достигшие пенсионного возраста, с законченным высшим или средним профессиональным образованием. Обладатели персональных цифровых сертификатов также должны иметь постоянную или временную регистрацию в субъекте-участнике, одобренном рабочей группой АНО «Цифровая экономика».

Обучение проходит полностью в дистанционном формате, по итогу которого слушатели получат официальное удостоверение о повышении квалификации. Благодаря персональным цифровым сертификатам жители России могут бесплатно получить дополнительное профессиональное образование в одном из 22 сквозных направлений, таких как: искусственный интеллект, программирование и создание ИТ-продуктов, промышленный дизайн и 3D-моделирование, кибербезопасность и защита данных, кибербезопасность и защита данных, цифровой маркетинг, цифровой дизайн и других.

Цифровая экономика – это меняющийся мир, в котором все профессии становятся цифровыми, от учителя до токаря, от архитектора до психолога, отмечает управляющий директор Центра компетенций по кадрам для цифровой экономики Университета 2035 Олег Подольский. «Рутинная работа повсеместно автоматизируется, и люди, владеющие цифровыми технологиями, становятся более востребованными. Один раз в жизни закончить вуз или колледж уже недостаточно, квалификацию необходимо повышать всю жизнь. Персональный цифровой сертификат – это не только обучение, это билет в цифровое будущее, где человек самореализуется и повышает свою востребованность на рынке труда. С новыми навыками можно не только попробовать себя в новом направлении, но и сменить профессию, развить текущую карьеру, подрабатывать на удаленке, совмещая с основной работой. Чтобы получить сертификат, необязательно иметь профильное образование: программы рассчитаны на людей с начальным, базовым и продвинутым уровнем подготовки», – прокомментировал Подольский.

«Цифровые компетенции востребованы сегодня среди всех россиян независимо от возраста и сферы занятности. Навыки в области технологий не только помогают лучше адаптироваться в современной цифровой реальности, но и найти новые возможности для своей карьеры, почувствовать себя увереннее в условиях быстрых перемен. Программа персональных цифровых сертификатов охватывает более 20 востребованных в цифровой экономике направлений – от кибербезопасности до цифрового дизайна. Программы бесплатны для слушателей, они финансируется за счет средств федерального бюджета», — отметила и. о. директора направления «Кадры для цифровой экономики» организации «Цифровая экономика» Валентина Куренкова.

Регистрация получателей сертификатов проходит на платформе оператора проекта Университета 2035. Утвержденным пользователям станут доступны на выбор образовательные курсы продолжительностью до 72 академических часов. Учиться получатели персональных цифровых сертификатов будут на платформах поставщиков образовательных программ: Нетологии, Кванториума, Корпоративного университета Сбербанка, Центра образовательных компетенций НТИ, а также российских вузов: МГТУ «СТАНКИН», Казанский федеральный университет, Башкирский государственный университет, Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, Курский государственный университет, Липецкий филиал РАНХиГС, УрФУ им. Б.Н. Ельцина, Тольяттинский государственный университет, Северо-Кавказский федеральный университет, СПбПУ, Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) и других.

В проекте 2020 года участвуют 48 регионов РФ: Алтайский край, Белгородская область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Ивановская область, Кабардино-Балкарская республика, Калининградская область, Кемеровская область, Кировская область, Костромская область, Ленинградская область, Липецкая область, Ленинградская область, Липецкая область, Магаданская область, Ненецкий автономный округ, Нижегородская область, Новгородская область, Омская область, Оренбургская область, Пензенская область, Приморский край, Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Дагестан, республика Калмыкия, республика Крым, республика Мордовия, республика Татарстан, Ростовская область, Ставропольский край, Томская область, Тульская область, Удмуртская республика, Ханты-Мансийский Автономный округ, Чувашская республика, Ярославская область, республика Коми, Архангельская область, Тюменская область, Астраханская область, республика Саха (Якутия), Орловская область, Псковская область, республика Бурятия, Пермский край, Чеченская республика и Еврейская автономная область.

Согласно планам национального проекта «Цифровая экономика РФ», проект персональных цифровых сертификатов продлится до 2024 года. В 2019 году программа прошла в пилотном формате, сертификаты получили 5 000 жителей Башкортостана, Татарстана, Тульской и Ростовской областей, а также республики Саха (Якутия).