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Инсофт
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 25, упоминаний - 25
Инсофт и организации, системы, технологии, персоны:
|Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 1
|СИРИУС - Ассоциация системной интеграции и разработки информационных и управляющих систем 11 1
|Семенова Ирина 43 4
|Бойченко Елена 2 2
|Лящ Михаил 49 2
|Калинин Александр 189 2
|Кочетков Владислав 248 2
|Вешняков Александр 30 2
|Рапопорт Борис 3 2
|Кузнецов Николай 27 1
|Зотов Андрей 37 1
|Мякишева Марина 84 1
|Смелянский Руслан 26 1
|Горбунцов Сергей 8 1
|Столкин Екатерина 1 1
|Марин Леонид 1 1
|Романченко Олег 1 1
|Громова Анастасия 2 1
|Поповкина Любовь 1 1
|Прокопова Ирина 3 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 5
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.