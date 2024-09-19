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Инсофт

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


19.09.2024 Крупнейшие компании поделятся опытом автоматизации на базе российского ПО. Что будет на Форуме «PRO автоматизацию: Обеспечение технологического суверенитета в АСУ ТП» в Москве 1
01.12.2015 Любовь Поповкина назначена начальником тендерного отдела «Гарс Телеком» 1
28.08.2012 «ИВЦ Инсофт» внедрил АИС «Опека» в управлении по опеке и попечительству ЕАО 1
20.02.2012 «Инсофт» осуществит внедрение электронных услуг органов ЗАГС в Приморском крае 1
15.02.2012 «Инсофт» выполнил работы по сопровождению и модификации автоматизированной системы учета населения Нижнего Новгорода 1
14.02.2012 «Инсофт» ввел в эксплуатацию АИС Архивного фонда Курской области 1
08.02.2012 «Инсофт» внедрил программный продукт МАИС «ЗАГС» в Управлении ЗАГС Кемеровской области 1
19.01.2012 «Инсофт» выиграл аукцион на оказание услуг по сопровождению АИС «ЗАГС» в Калужской области 1
11.12.2008 «КомпьюЛинк» занялся предновогодней благотворительностью 1
20.11.2008 Автоматизация ремонтов в РЖД: управлять ремонтом каждого узла 1
06.06.2008 IPO «Компьюлинк»: обратный отсчет начался 1
23.10.2007 «АйТи» на «ИнфоКом 2007»: новые решения для социальной сферы 1
29.06.2007 «Компьюлинк» купил Redlab 1
07.03.2007 «Компьюлинк» набирает силу перед IPO? 1
30.11.2006 Вице-президентом группы компаний "Компьюлинк" назначен Борис Рапопорт 1
23.10.2006 "Компьюлинк" поглотил "Кворум" 1
23.10.2006 "КомпьюЛинк" приобрел контрольный пакет акций "Кворума" 1
16.10.2006 «Компьюлинк» выходит на IPO? 1
29.03.2006 Определены исполнители программы "Электронное Подмосковье" 1
21.11.2005 Власти тестируют базу данных россиян 1
21.11.2005 ЕГРН тестируют в 9 пилотных регионах России 1
21.04.2004 Александр Калинин: ГАС "Выборы" - это ERP для избирательной системы России 1
21.04.2004 Александр Калинин: ГАС "Выборы" - это ERP для избирательной системы России 1
13.03.2001 НИИ "Восход" провел конференцию "Современные информационные технологии в управлении и образовании - новые возможности и перспективы использования" 1

Публикаций - 25, упоминаний - 25

Инсофт и организации, системы, технологии, персоны:

Инсофт ИВЦ 13 11
Компьюлинк ГК - Compulink 456 10
МТ-Интеграция - GMCS 374 10
Quorum - Кворум - 134 9
Компьюлинк ГК - Инфралинк - Компьюлинк УСП - Компьюлинк Управление системных проектов - КомпьюЛинк Сервис 166 9
Компьюлинк ГК - Аскейт 15 5
Microsoft Corporation 25775 4
Восход ФГБУ НИИ 721 3
Oracle Corporation 7074 3
Крок - Croc 1964 3
Perimetrix - Периметрикс 274 3
Litota - RedLab - РэдЛаб - Редлаб - Редцентр - Redcenter - Renort 94 3
Компьюлинк ГК - Компьюлинк Центральная Азия 5 3
Компьюлинк ГК - Компьюлинк Восточная Европа 4 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
Dell EMC 5180 2
Cisco Systems 5372 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
HP Inc. 5883 2
Информзащита 941 2
ИВК - Информационная внедренческая компания 202 2
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 2
HP - Hewlett-Packard 3662 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 2
ЦИК РФ - Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - ФЦИ При ЦИК России 135 2
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 2
Ростелеком Роснет - Российская телекоммуникационная сеть 63 2
ЛОМО - Ленинградское Оптико-Механическое Объединение 19 2
Прософт-Системы - РегЛаб - RegLab 12 1
ТРЭИ 10 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 1
SAP SE 5601 1
InfoWatch - Инфовотч 1185 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 1
Adobe Systems 1597 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 3
DPEP - Delta Private Equity Partners 11 3
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
Газпром нефть 725 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 1
Желдорреммаш - ЧЭРЗ - Челябинский электровозоремонтный завод 9 1
Воронежский ТРЗ им. Ф. Э. Дзержинского - Воронежский тепловозоремонтный завод 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 2
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 38 2
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Администрация Курской области 28 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 1
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области - органы государственной власти 44 1
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 132 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 1
СИРИУС - Ассоциация системной интеграции и разработки информационных и управляющих систем 11 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 10
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 4
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 3
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 951 3
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1609 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 2
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 2
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 835 2
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 924 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 2
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи - МСПД - Мультисервисная сеть передачи данных 843 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 2
Repository - Репозиторий 1176 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 2
Электронный документ - Electronic document 1579 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 2
Intranet - Интранет - Интрасеть 798 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1129 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 1
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 924 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 4
Microsoft Windows 16882 3
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 185 3
КОИБ - Комплекс обработки избирательных бюллетеней 49 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 2
Архивный фонд РФ 115 2
Инсофт ИВЦ - Опека АИС 2 1
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 200 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 1
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 78 1
Stafory - робот Вера 377 1
Правительство Москвы - Социальная карта москвича 103 1
Automiq - Альфа платформа 15 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Правительство Московской области - Портал государственных и муниципальных Московской области - Электронное Подмосковье 14 1
Семенова Ирина 43 4
Бойченко Елена 2 2
Лящ Михаил 49 2
Калинин Александр 189 2
Кочетков Владислав 248 2
Вешняков Александр 30 2
Рапопорт Борис 3 2
Кузнецов Николай 27 1
Зотов Андрей 37 1
Мякишева Марина 84 1
Смелянский Руслан 26 1
Горбунцов Сергей 8 1
Столкин Екатерина 1 1
Марин Леонид 1 1
Романченко Олег 1 1
Громова Анастасия 2 1
Поповкина Любовь 1 1
Прокопова Ирина 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 3
Европа Восточная 3138 3
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 3
Европа 24964 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 2
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 425 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 2
Россия - СЗФО - Новгородская область 718 2
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 2
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) - Смидовичский район - Смидович - Ольгохта 10 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 1
Россия - ЦФО - Курская область 751 1
Украина 7928 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 1
Россия - СФО - Кемеровская область 1065 1
Россия - ПФО - Пензенская область 637 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 463 1
Латвия - Латвийская Республика 836 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 778 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 283 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 363 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) - Биробиджан 83 1
Россия - ДФО - Приморский край - Уссурийск 145 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 12
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 7
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 418 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 5
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 5
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 2
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 114 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 2
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 2
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 892 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 2
Паспорт - Паспортные данные 2848 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
Страхование - ОМС - Обязательное медицинское страхование 90 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 595 1
Опека и попечительство - Федеральный закон 48-ФЗ - Об опеке и попечительстве 105 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 370 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 1
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 51 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 29 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 1
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 38 1
РАН ИППИ - Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН ФГБУН 32 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Техника

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Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

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