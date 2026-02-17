Разделы

Россия ДФО Еврейская автономная область (ЕАО) Смидовичский район Смидович Ольгохта

Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) - Смидовичский район - Смидович - Ольгохта

СОБЫТИЯ


17.02.2026 МТС прокачала мобильный интернет в единственной автономной области России 1
23.11.2023 Около 100 сельчан Улика-Национального впервые получили надежную сотовую связь 1
02.02.2017 «Мегафон» обеспечил 4G-связью более 60% жителей Еврейской автономии 1
13.12.2016 4G-интернет от «Мегафона» пришел в Смидович 1
17.10.2014 «Ростелеком» развивает оптические сети в Еврейской автономной области 1
05.12.2013 Tele2 расширяет зону покрытия в Еврейской автономной области 1
15.11.2013 Услуги Tele2 доступны более 90% населения Еврейской автономной области 1
15.10.2013 Tele2 запускает сеть в Ленинском районе Еврейской автономной области 1
28.08.2012 «ИВЦ Инсофт» внедрил АИС «Опека» в управлении по опеке и попечительству ЕАО 1
08.09.2006 "Дальсвязь" вводит в эксплуатацию ВОЛП в Еврейской автономной области 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3158 3
МегаФон 10108 3
Ростелеком 10421 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14653 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1545 1
Ростелеком - Связьинвест 1714 1
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 268 1
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 474 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Дальний Восток макрорегион 8 1
Инсофт ИВЦ 13 1
Инсофт 24 1
Почта России ПАО 2268 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1813 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 570 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 435 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22018 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8822 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9466 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6334 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17189 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4854 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57536 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28955 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3981 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25719 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73869 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4068 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2215 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34058 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9813 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8945 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9615 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8496 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5679 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2187 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12735 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8209 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12365 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7372 1
SIM-card - USIM-card - Universal Subscriber Identity Module - Universal Subscriber Identification Module - универсальный модуль идентификации абонента - расширенный стандарт SIM-карты 79 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4025 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1791 1
TimeShift - функция отложенного просмотра 127 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3369 1
Пропускная способность - Bandwidth 1832 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11196 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3084 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7702 1
МегаФон ДМХ - Старт Медиа - Старт.Ру - Start.Ru - МегаФон ТВ - MegaFon.TV - МегаФон Кино - онлайн-кинотеатр 71 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 100 1
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 195 1
МегаФон 4G+/LTE-сеть 53 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 SIM-карты 41 1
Инсофт ИВЦ - Опека АИС 2 1
Сергиенко Сергей 12 2
Чернов Сергей 5 1
Гиневский Валерий 1 1
Каплин Константин 3 1
Оловянников Дмитрий 69 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 339 10
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) - Биробиджан 81 8
Смидович 8 7
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) - Амурзет 8 4
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) - Ленинский район - Бабстово 7 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1256 3
Россия - ДФО - Еврейская автономная область - Теплоозерск 5 3
Россия - ДФО - Приморский край - Надеждинский район - Вольно-Надеждинское 22 3
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) - Бирофельд 5 3
Россия - РФ - Российская федерация 158516 2
Россия - ДФО - Хабаровский край 1012 2
Россия - Лазарево 5 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1336 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2999 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1016 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1037 1
Россия - ДФО - Амурская область 863 1
Россия - ДФО - Магаданская область 499 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) - Найфельд 2 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) - Кукелево 5 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10539 5
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1889 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17439 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5329 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7811 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1712 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 689 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20425 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26037 1
U.S. SEC - ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 280 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5978 1
Опека и попечительство - Федеральный закон 48-ФЗ - Об опеке и попечительстве 97 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1958 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55097 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4677 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51353 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1123 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2668 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6513 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1836 1
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 264 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 323 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11450 1
